Stadlober im 10-km-Einzel-Langlauf Siebente

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 14:04 Uhr
APA/APA (AFP)/JAVIER SORIANO
Von: apa

Der 10-km-Einzel-Bewerb der Langläuferinnen hat Teresa Stadlober den zweiten Top-Ten-Platz bei den Olympischen Spielen in Italien gebracht. Bei einer neuerlichen schwedischen Machtdemonstration skatete die 33-Jährige am Donnerstag in Tesero zu Platz sieben, 1:10,8 Minuten hinter der nun zweifachen Olympiasiegerin Frida Karlsson. Im Skiathlon über 20 km war Stadlober am vergangenen Samstag auf Rang neun gelaufen. Aufs Podest fehlten der Salzburgerin rund 20 Sekunden.

Wie schon im Skiathlon siegte Karlsson vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson (+46,6), Bronze ging diesmal an die US-Amerikanerin Jessie Diggins (+49,7). Stadlobers Olympia-Programm ist damit noch nicht abgeschlossen. Die Bronze-Gewinnerin von Olympia 2022 in Peking will am Abschlusstag (22. Februar) im 50-km-Rennen im klassischen Stil zuschlagen.

