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Stadlober lief zum Saisonabschluss in der Spitze mit

Stadlober und Moser im Lake Placid-Massenstart Top Ten

Sonntag, 22. März 2026 | 21:31 Uhr
Stadlober lief zum Saisonabschluss in der Spitze mit
APA/APA/EXPA/ JFK/EXPA/ JFK
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Von: apa

Teresa Stadlober und Benjamin Moser haben die Weltcupsaison der Skilangläufer mit starken Leistungen abgeschlossen. Im 20 km Massenstartbewerb am Sonntag in Lake Placid lief Stadlober mit neun Sekunden Rückstand auf die schwedische Siegerin Jonna Sundling auf Rang fünf. Moser kam als Achter mit 27,1 Sekunden Rückstand auf Saisondominator Johannes Hösflot Kläbo ins Ziel. Kläbo feierte seinen 113. Einzelweltcupsieg und führte einen norwegischen Fünffach-Sieg an.

Stadlober hielt sich stets an der Spitze und sprintete hinter zwei Schwedinnen und zwei Norwegerinnen auf Rang fünf. Die Distanzweltcup-Gesamtwertung beendete die 33-jährige Salzburgerin auf Rang sechs, in der Weltcupgesamtwertung belegte sie Rang neun. “Dieser fünfte Platz war ein super Abschluss dieser Saison. Das Rennen hat heute sehr viel Spaß gemacht, das Feld blieb lange zusammen und es ist richtig viel passiert. Jetzt auch im Gesamtweltcup in den Top Ten zu sein, ist einfach nur unglaublich schön”, erklärte Stadlober. Die US-Amerikanerin Jessie Diggins stürzte in ihrem letzten Weltcuprennen und wurde Zwölfte, die 34-Jährige verabschiedet sich aber als Gesamtweltcupsiegerin.

Im Männerrennen konnte Moser erst auf den letzten drei Kilometern das Tempo der Besten nicht mehr mitgehen, der 28-Jährige war aber hoch zufrieden. “Das war heute noch einmal ein Wahnsinnsrennen und natürlich ein genialer Saisonabschluss”, freute sich der Tiroler, der im Gesamtweltcup Elfter wurde. Mika Vermeulen kam abgeschlagen mit 3:27,2 Minuten Rückstand als 54. ins Ziel.

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