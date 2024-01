Stadlober und Vermeulen als 13. in Tour-de-Ski-Entscheidung

Die österreichischen Top-Langläufer Teresa Stadlober und Mika Vermeulen nehmen das finale Wochenende der Tour de Ski jeweils von Rang 13 aus in Angriff. In der Klassikverfolgung über 22 km am Donnerstag in Davos verbesserte sich die Salzburgerin Stadlober als 14. um zwei Gesamtpositionen, der Steirer Vermeulen hielt seinen Platz trotz Tagesrang 21. Die Top Ten sind da wie dort in Reichweite. Die Distanzsiege in Davos gingen an Kerttu Niskanen und Harald Östberg Amundsen.

Der Norweger gewann im Zielsprint mit Henrik Dönnestad und baute seinen Gesamtvorsprung nach nun fünf der sieben Etappen gewaltig auf 1:39 Minuten aus. Martin Löwström Nyenget sorgte für einen norwegischen Triplesieg, er hatte als Tagesdritter 34,7 Sek. Rückstand auf Amundsen und liegt gesamt nun zeitgleich mit Dönnestad auf Platz zwei. Der vor dem Saison-Höhepunkt erkrankt gewesene Vermeulen tat sich schwer, verlor im mit dem Sprint-Ergebnis vom Vortag gestarteten Verfolgungsrennen 1:45,6 Min. auf Amundsen.

Die Männer hatten viel bessere Bedingungen als davor die Frauen, starker Schneefall hatte da für eine tiefe Spur und ein dicht zusammengeschobenes Feld gesorgt. Stadlober kam nur 24,3 Sek. nach Niskanen ins Ziel, machte gesamt 42 Sek. auf die weiter gesamtführende Jessica Diggins gut. Die US-Amerikanerin wurde hinter der Finnin Niskanen sowie der im Zielsprint besiegten Rosie Brennan Dritte. Stadlober fehlen mit gesamt 2:13 Min. Rückstand 17 Sek. auf die zehntplatzierte Brennan. Vermeulen liegt 3:40 Min. hinter Amundsen, der Zehnte ist für ihn 44 Sek. entfernt.

Stadlober berichtete von einer ob der Verhältnisse schwierigen Wachs-Entscheidung. “Die Schubpassagen waren extrem anstrengend. Es gab im Grunde nur eine Ideallinie und daher konnte sich auch keine Athletin absetzen.” Mit der gesamt achtbesten Laufzeit war die 30-Jährige sehr zufrieden. “Jetzt greifen wir in Val di Fiemme noch einmal an.” Damit sprach sie wohl auch für den im Gesamtweltcup elftplatzierten Vermeulen, der 24-Jährige geht auf den ersten Top-15-Platz bei den ÖSV-Männern bei dieser Veranstaltung los.

Weiter geht es am Samstag (11.30 Frauen/15.25 Uhr Männer) in Val di Fiemme mit dem von Stadlober favorisierten Massenstart-Bewerben über 15 m klassisch, spätestens am Sonntag (14.30 Männer/15.45 Frauen) ebendort beim 10-km-Rennen mit dem finalen Anstieg auf die Alpe Cermis möchte auch Vermeulen zuschlagen.