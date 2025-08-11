Star-Wars-Choreo bringt bei World Games Jiu Jitsu-Silber

Von: apa

Das österreichische Jiu-Jitsu-Duo Johannes Horak und Gernot Riegl hat bei den World Games in Chengdu in China sein zweites Silber und damit auch Österreichs zweite Medaille geholt. Die Niederösterreicher überzeugten am Montag im Bewerb Mixed-Duo Show mit einer Star-Wars-Choreografie, besser bewertet wurde nur ein Profi-Team aus Thailand. Am Vortag hatten Horak/Riegl beim größten Event von nicht und noch nicht olympischen Sportarten im Bewerb Mixed-Duo Team Rang zwei erreicht.

Indes zogen die rot-weiß-roten Faustball-Teams trotz Niederlagen jeweils gegen Brasilien und Deutschland sowie bei den Frauen auch gegen die Schweiz ins Viertelfinale ein. Im Squash, das 2028 in Los Angeles im Olympia-Programm aufscheint, belegten Jacqueline Peychär und Daniel Lutz die Endränge 19 bzw. 27.