Starke Foxes holen Rückstand auf und siegen

Von: ka

Salzburg/Bozen – Die Weiß-Roten holen ihren ersten Sieg in der Halbfinalserie gegen den EC Red Bull Salzburg und erobern die Eisarena dank des Overtime-Treffers von Adam Helewka. Ein echter Charakter-Sieg für den HCB Südtirol Alperia, der nach einem 0:2-Rückstand im zweiten Drittel blitzschnell durch die Tore von Frank und McClure zurückkommt. Mit einem Serienstand von 2:1 zugunsten der Red Bulls wechselt das Duell nun zurück in die Sparkasse Arena. Spiel 4 findet am Dienstag um 19:45 Uhr statt: Tickets sind online erhältlich, der Vorverkauf läuft am Montag von 16:00 bis 19:00 Uhr im Büro sowie am Dienstag von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 17:45 Uhr an den Kassen.

Der Spielverlauf:

Coach Hanlon setzt auf das gleiche Lineup wie in Spiel 2: Miglioranzi, Marchetti und Finoro sind aufgrund von Rotation nicht dabei.

Das Spiel beginnt mit einem Schreckmoment: Ein Schuss von Wukovits von der blauen Linie knallt an die Querlatte. Die Foxes antworten mit einer guten Chance von Helewka, doch es sind die Red Bulls, die im ersten Drittel das Spiel machen. In der 9. Minute nutzen sie ein Powerplay zur Führung: Nissner trifft aus kurzer Distanz. Bozen hat einige offensive Momente, ist aber zu oft in Unterzahl. Gleich zweimal müssen die Südtiroler ein Penalty-Killing überstehen. Trotz Unterzahl bietet sich Gazley sogar die Möglichkeit zum Ausgleich, doch er verpasst den richtigen Moment für den Abschluss. Gegen Ende des Drittels kommt Bozen selbst in Überzahl, doch McClure und Bradley scheitern an Tolvanen.

Das zweite Drittel beginnt mit über drei Minuten Überzahl für die Foxes, doch Frigo trifft nur den Pfosten. Kurz vor Ablauf des Powerplays unterläuft Harvey hinter dem Tor ein Fehler, den Schneider eiskalt ausnutzt – 0:2 nach 23 Minuten. Bozen muss reagieren, und Kapitän Daniel Frank gibt das Signal zur Aufholjagd: In der 28. Minute verwertet er einen Rebound zum 1:2 und trifft damit erstmals seit dem 27. November. Nun hat Bozen das Momentum, und in der 32. Minute fällt der Ausgleich: Seed schießt in den Verkehr, der Puck springt zu McClure, der auf 2:2 stellt. Jetzt spielt nur noch eine Mannschaft – die Weiß-Roten: Bradley trifft den Pfosten, Frigo, Salinitri, Bradley und Gazley verpassen den Führungstreffer nur knapp. Doch nach 40 Minuten steht es weiterhin unentschieden.

Im dritten Drittel übernimmt Salzburg wieder die Initiative und setzt die Bozner Defensive sowie Torhüter Harvey unter Druck. Nach einigen Minuten kommt auch Bozen wieder in Fahrt: Hults lässt die Fans mit einem Treffer jubeln, doch das Tor zählt nicht, da das Spiel aufgrund einer (später aufgehobenen) Strafe gegen Bourque unterbrochen war. Beide Teams überstehen Unterzahlsituationen, ehe Salzburg in den Schlussminuten noch einmal Druck macht, aber keinen Weg zur Führung findet.

Es geht in die Overtime. Die ersten sechs Minuten gehören den Red Bulls, doch dann kommt Bozen immer besser ins Spiel. In der 69. Minute fällt die Entscheidung: Ein Salzburger Spieler verliert seinen Helm und muss vom Eis, Gazley spielt Helewka frei, der allein gelassen bleibt und zum 3:2-Siegtreffer einschießt. Damit ist die Serie wieder offen.

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 2 – 3 OT [1-0; 1-2; 0-0; 0-1] – Serie: 2-1

Tore: 08:13 Benjamin Nissner PP1 (1-0); 23:01 Peter Schneider SH1 (2-0); 27:28 Daniel Frank (2-1); 31:31 Brad McClure (2-2); 68:06 Adam Helewka (2-3)

Torschüsse: 34-38

Strafminuten: 10-10

Schiedsrichter: Hronsky, Ofner / Durmis, Konc

Zuschauer: 3.400