Starke Wölfe siegen auch in Laibach

Von: ka

Bruneck – Zwei Tage nach dem Auftaktsieg steht in Ljubljana Spiel 2 der Halbfinalserie gegen Olimpija auf dem Programm. Coach Jaspers kann auf das komplette Line-up zurückgreifen, auch die Drachen treten in derselben Formation wie am Sonntag an.

Die Wölfe starten stark ins Spiel und haben bereits nach einer Spielminute die erste große Chance: Ticar kommt alleine zum Abschluss, zielt aber knapp neben das Tor. Kurz darauf fällt auch schon die Führung – Saracino legt im rechten Slot für Rueschhoff auf, und die Nummer 45 überwindet Tokarski mit einem Schuss ins kurze Eck (0:1, 3. Min.). Bowlby (4.) und Lobis (5.) vergeben anschließend weitere gute Möglichkeiten, der HCP dominiert klar. Erst in der 9. Minute prüft McNeill mit einem Gewaltschuss erstmals Pasquale. Danach wird das Spiel ausgeglichener. Nach einer Strafe gegen Glira (13.) müssen die Wölfe erstmals in Unterzahl ran. Bei zwei Abschlüssen der Laibach-Topscorer Brennan und Meyer ist Pasquale jedoch sicher zur Stelle.

In Minute 15 setzt Sabolič mit einem harten Check gegen Andergassen und einem anschließenden Fight ein Zeichen – ein Versuch, sein Team wachzurütteln. Das gelingt teilweise, denn der Spielfluss reißt ab. Sabolič selbst erhält 5 + 20 Minuten und muss vorzeitig unter die Dusche. Statt eines langen Powerplays geraten die Schwarzgelben kurz darauf jedoch erneut in Unterzahl: Hauptschiedsrichter Ofner schickt sowohl Blum wegen eines angeblichen Beinstellens als auch Bowlby wegen Reklamierens gleichzeitig auf die Strafbank (16.). Es folgen weitere Strafen gegen Bardreau (18.) und Petan (19.). Pasquale hält in dieser turbulenten Phase mit spektakulären Paraden gegen Boychuk und Drozg die knappe Führung fest. Mit einem 1:0 für die Wölfe geht es in die Pause – eine willkommene Gelegenheit, die Gemüter zu beruhigen.

Auch im zweiten Drittel starten die Wölfe mit viel Schwung: Bowlby (21.) und Osmanski (22.) zwingen Tokarski gleich zu Beginn zu Paraden. Kurz darauf muss Andergassen für zwei Minuten auf die Strafbank. Das Penaltykilling funktioniert jedoch tadellos; den Drachen gelingt kein einziger Torschuss. Im Gegenteil: nach Ablauf der Strafe leitet der aufs Eis zurückkommende Andergassen mit einem perfekten Chip-Pass einen Konter ein, doch Ticars Abschluss kracht an den Pfosten (25.). Die Partie bleibt intensiv, aber zerfahren und unruhig. In einem Powerplay decken die Wölfe den Olimpija-Goalie mit Schüssen ein, ein Tor will aber nicht fallen. Auf der Gegenseite erspielen sich Drozg (29.) und Quince (36.) gute Möglichkeiten, doch Pasquale bleibt souverän. In der 38. Minute scheint Brennan mit einem Schuss aus der zweiten Reihe ins Kreuzeck den Ausgleich zu erzielen – doch nach Videostudium wird der Treffer wegen Torhüterbehinderung aberkannt. So geht der HCP mit einer 1:0-Führung auch nach 40 Minuten in die zweite Pause.

Zum Start des Schlussdrittels verfügen die Wölfe noch über 50 Sekunden Überzahlspiel. Und dieses nutzen sie: Blum legt an der blauen Linie quer auf Ticar und der Slowene erzielt mit einem Onetimer ins Kreuzeck das 0:2 (41. Minute). Nun ist das Feuer aus dem Spiel und Olimpija versucht, mit spielerischen Mitteln den Anschlusstreffer zu erzwingen und die Partie noch einmal spannend zu machen. Doch die ganz großen Chancen bleiben aus: Der HCP steht defensiv kompakt, verengt geschickt die Räume und setzt selbst auf schnelle Gegenangriffe, um die Entscheidung zu suchen. Sechs Minuten vor dem Ende leistet sich Petan einen völlig unnötigen Crosscheck gegen Bowlby und kassiert dafür eine Matchstrafe. Das anschließende Powerplay wissen die Wölfe zu nutzen: Di Tomaso schickt Bardreau auf die Reise, und die Nummer 10 vollendet eiskalt zum 0:3 (56.). In der Schlussphase kommt es noch zu einigen Scharmützeln; Lipon nimmt dabei eine Einladung dankend an und gewinnt den Schlagabtausch mit Brennan eindeutig. Am Ergebnis ändert das nichts mehr: Die Wölfe bringen den Sieg souverän über die Zeit.

Damit gewinnt der HCP auch Spiel 2 ohne Gegentor und geht in der Halbfinalserie mit 2:0 in Führung. Weiter geht es bereits übermorgen, am Donnerstag, 2. April 2026, wenn Spiel 3 um 19:45 Uhr in der heimischen Intercable Arena angepfiffen wird.