Starker Auftritt der Südtiroler Motocross-Piloten in Storo

Storo – Beim vierten Lauf der Motocross-Regionalmeisterschaft in Storo überzeugten die Südtiroler Piloten mit herausragenden Leistungen. Gleich fünf Klassensiege und drei weitere Podestplätze gingen auf das Konto der einheimischen Piloten, womit sie erneut ihre ganze Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Besonders die Nachwuchsfahrer zeigten tolle Vorstellungen: Jakob Gampenrieder vom Team Alp-Riders Meran gewann die Kategorie 85 Junior, während sich in der Klasse 85 Senior Liam Pichler vom MC Berbenno durchsetzen konnte. Auf Rang 2 folgte hier sein Teamkollege Gabriel Hueber von den Alp-Riders Meran. Auch in der Kategorie 125 Junior war ein Südtiroler nicht zu schlagen: David Schieder vom TTS sicherte sich souverän den Tagessieg. Ebenso erfolgreich war Gianluca Lira (TTS), der die Challenge MX2 dominierte, während bei den Open Master der routinierte Norbert Lantschner (MC Evergreen) triumphierte.

Darüber hinaus gab es zahlreiche weitere starke Platzierungen. Lenny Trafoier (ST) verpasste bei den 65 Debuttanti als Vierter knapp das Podest, während Felix Tschager und Leonhard Holzer (beide Alp-Riders Meran) in der Kategorie 65 Cadetti auf die Ränge fünf und sechs fuhren. In den MX2-Klassen konnten sich Hannes Pfattner, Michael Rabensteiner und Dominik Varotto ebenso in den Top Ten behaupten wie Maurizio Lubian, Marco Belleri, Davide Varotto und Mario Franzoi in den verschiedenen Open-Kategorien. Auch Helmuth Braun vom MC Neumarkt glänzte mit einem zweiten Rang bei den Open Superveteran.