Sterzing gewinnt torreiches Derby gegen Gröden

Sterzing – Im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League feierten die Wipptal Broncos Weihenstephan einen 6:5-Heimsieg gegen den HC Gherdeina. Der Tabellenvierte hatte im Mittelabschnitt bereits eine Vier-Tore-Führung, doch die Gäste kamen noch einmal heran. Am Ende revanchierte sich das Team aus Sterzing jedoch für die Niederlage im ersten Saisonduell.

Zwar lagen vor dem Spiel neun Plätze zwischen Sterzing und Gröden, beide zeigten in den letzten Wochen sehr ansprechende Leistungen und holten jeweils zehn Punkte aus den vergangenen fünf Partien. Am Sonntag erwischten die Hausherren den besseren Start, sie gingen bereits nach 39 Sekunden durch Alex Zecchetto in Führung. Justin Maylan erhöhte in der elften Minute auf 2:0. Im Mittelabschnitt lieferten sich die Teams zunächst einen offenen Schlagabtausch, bei dem Gröden auf 1:2 und später auf 2:3 verkürzen konnte. Doch dann zogen die Hausherren mit drei Treffern binnen dreieinhalb Minuten davon. Adam Capannelli sorgte in der 34. Minute für das 6:2 und die vermeintliche Vorentscheidung. Doch die Gäste zeigten Moral und kamen wieder heran. Der Anschlusstreffer zum 5:6 durch Anthony DeLuca gelang aber erst 32 Sekunden vor dem Ende. Sterzing rettete den Ein-Tor-Vorsprung über die Zeit und revanchierte sich für die Niederlage im ersten Saisonduell.

Alps Hockey League:

So, 03.12.2023: Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Gherdeina valgardena.it 6:5 (2:0,4:3,0:2)

Referees: MOSCHEN, RUETZ, Hesina, Rinker.

Goals 1:0 WSV Zecchetto A. (00:39 / Livingston J. ,Capannelli A. / EQ), 2:0 WSV Maylan J. (10:10 / Brunner A. ,Planatscher A. / EQ), 2:1 GHE Pitschieler S. (26:40 / Sölva M. ,Willeit C. / PP), 3:1 WSV Capannelli A. (27:02 / Livingston J. ,Gschnitzer J. / EQ), 3:2 GHE Messner L. (28:15 / Pitschieler S. ,Senoner J. / EQ), 4:2 WSV Cianfrone B. (29:49 / Conci D. ,Gschnitzer J. / SH), 5:2 WSV Hackhofer F. (31:26 / Conci D. ,Zecchetto A. / PP), 6:2 WSV Capannelli A. (33:09 / Zecchetto A. ,Livingston J. / EQ), 6:3 GHE Delucca T. (35:21 / Luisetti M. ,Willeit C. / EQ), 6:4 GHE De Luca A. (44:46 / Schulze K. ,Kasslatter H. / PP), 6:5 GHE De Luca A. (59:28 / Pitschieler S. ,Kasslatter H. / EQ)