Straka beendet Turnier auf Haiwaii als Zwölfter

Golfprofi Sepp Straka hat das PGA-Turnier in Kapalua auf Hawaii an der zwölften Stelle beendet. Am Schlusstag scorte er nochmals eine starke 66, eine bessere Gesamtplatzierung verhinderte nur die 70er-Runde am Samstag. Der 30-jährige Wiener kam auf 269 Schläge, der Sieg bei dem mit 20 Mio. US-Dollar dotierten Event ging an den US-Amerikaner Chris Kirk, der sich mit 263 vor seinen Landsleuten Sahith Theegala (264) und Jordan Spieth (265) durchsetzte.

Von: apa