Aktuelle Seite: Home > Sport > Straka verliert nach 70er-Runde Players-Championship-Führung
Für Straka lief es nicht so gut wie am Donnerstag

Straka verliert nach 70er-Runde Players-Championship-Führung

Freitag, 13. März 2026 | 18:48 Uhr
Für Straka lief es nicht so gut wie am Donnerstag
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN C. COX
Schriftgröße

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka kämpfte bei der Players Championship in Florida weiter um die Spitzenplätze mit. Der 32-Jährige benötigte im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach nach einer 67er-Auftaktrunde am Freitag zwar 70 Schläge, lag damit vorerst aber nur einen Schlag hinter einem Spitzentrio, das wie ein Großteil des Feldes die 2. Runde noch nicht zu Ende gespielt hatte. Am Vortag hatte der gebürtige Wiener das Feld als Teil eines Quintetts angeführt.

Straka startete bei dem mit 25 Millionen Dollar dotierten Turnier diesmal mit den “Back Nine” und konnte dort mit drei Birdies auch vollauf überzeugen. Sein erstes Bogey im Turnierverlauf am vorletzten Loch, dem achten, bedeutete aber den leichten Rückfall. Das auch, da er in der Folge am letzten Loch nur hauchdünn bei einem Putt an einem weiteren Birdie vorbeischrammte. Dadurch hält der Weltranglistenneunte bei 137 Schlägen und sieben unter Par. Am Donnerstag waren dem vierfachen Turniersieger drei Birdies und ein Eagle gelungen.

Im Vorjahr hatte Straka den 14. Platz belegt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Kommentare
54
Das Grauen beim Tanken: Dieselpreis geht in Richtung 2,50 Euro
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Kommentare
46
Landtag befürwortet späteren Schulbeginn
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Kommentare
44
Straße von Hormus: Italien droht kein Ölmangel – Sprit steigt trotzdem
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Kommentare
33
Warnung vor neuer Preiswelle bei Strom, Gas und Treibstoffen
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Kommentare
30
Unfall in Meran: Promillewert macht fassungslos
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 