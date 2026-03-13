Straka verliert nach 70er-Runde Players-Championship-Führung

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka kämpfte bei der Players Championship in Florida weiter um die Spitzenplätze mit. Der 32-Jährige benötigte im TPC Sawgrass von Ponte Vedra Beach nach einer 67er-Auftaktrunde am Freitag zwar 70 Schläge, lag damit vorerst aber nur einen Schlag hinter einem Spitzentrio, das wie ein Großteil des Feldes die 2. Runde noch nicht zu Ende gespielt hatte. Am Vortag hatte der gebürtige Wiener das Feld als Teil eines Quintetts angeführt.

Straka startete bei dem mit 25 Millionen Dollar dotierten Turnier diesmal mit den “Back Nine” und konnte dort mit drei Birdies auch vollauf überzeugen. Sein erstes Bogey im Turnierverlauf am vorletzten Loch, dem achten, bedeutete aber den leichten Rückfall. Das auch, da er in der Folge am letzten Loch nur hauchdünn bei einem Putt an einem weiteren Birdie vorbeischrammte. Dadurch hält der Weltranglistenneunte bei 137 Schlägen und sieben unter Par. Am Donnerstag waren dem vierfachen Turniersieger drei Birdies und ein Eagle gelungen.

Im Vorjahr hatte Straka den 14. Platz belegt.