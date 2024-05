Straka vor Schlusstag in Fort Worth Elfter

Von: apa

Golf-Profi Sepp Straka hat bei der Charles Schwab Challenge in Fort Worth am Samstag einen leichten Rückfall hinnehmen müssen. Der 31-jährige Wiener spielte mit einer 71 die klar schlechteste seiner bisher drei Runden auf dem Par-70-Kurs und geht damit als geteilter Elfter in den Schlusstag. Zur Halbzeit war Österreichs Aushängeschild noch Vierter gewesen, nachdem er zum Auftakt 68 und dann 66 Schläge benötigt hatte.

Straka brachte sich mit einem Doppel-Bogey auf der 9 und einem Schlagverlust auf der 13 um ein besseres Abschneiden. Mit zwei Birdies auf den letzten beiden Löchern konnte er aber noch die Kurve kratzen und sich im Kampf um eine Top-Ten-Platzierung halten. Unmittelbar vor ihm liegen vier Spieler mit je einen Schlag weniger auf Platz 7, an der Spitze rangiert weiter Davis Riley mit 14 unter Par, klar vor seinem US-Landsmann Scottie Scheffler (-10).