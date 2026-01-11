Sturm Graz gibt Chukwuani an Glasgow Rangers ab

Von: apa

Fußballmeister Sturm Graz hat Tochi Chukwuani an den schottischen Rekordchampion Glasgow Rangers abgegeben. Laut diversen Medienberichten kassieren die Steirer für den Mittelfeldspieler etwa fünf Millionen Euro Ablöse und dürften auch an einem eventuellen Weiterverkauf des Dänen beteiligt sein. Chukwuani wechselte im Sommer 2024 von Lyngby zu den Grazern, für die er es auf 62 Spiele, vier Tore und drei Assists brachte.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen meinte, Chukwuani habe sich “diesen nächsten Karriereschritt durch seine konstanten Leistungen verdient”. Ob für den 22-Jährigen Ersatz geholt wird, dazu machte der Titelverteidiger keine Angaben.