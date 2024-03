Sturm nach 0:3 daheim gegen Lille vor Conference-League-Aus

Der Europacup-Erfolgslauf von Sturm Graz steht vor dem Ende. Österreichs Fußball-Vizemeister und letzter Vertreter im internationalen Geschäft musste sich am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa Conference League OSC Lille daheim klar mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Die Tore für Frankreichs in Graz überlegenen Tabellenvierten erzielten Jonathan David im Doppelpack (29., 51.) sowie Edon Zhegrova (71.). Das Rückspiel steigt nächsten Donnerstag in Nordfrankreich.

Sturm musste ohne Mittelfeldmann Alexander Prass auskommen. Der ÖFB-Teamspieler fehlte wegen muskulärer Probleme in der Hüfte. Trainer Christian Ilzer sprach von einem “schwerwiegenden Ausfall” und setzte auf ein defensiv ausgerichtetes 4-2-3-1-Konzept. Lille trat ebenfalls nicht in Bestbesetzung an, im Sturmzentrum konnte man sich aber auf die Dienste von Topstar David verlassen.

Die Grazer waren vor 13.825 Zuschauern in ihrer ausverkauften Heimstätte in der Anfangsphase nur Passagier. Lille hatte deutlich mehr Ballbesitz, Sturm mit sechs Defensivakteuren kaum Zugriff auf das Spiel. Erst nach einer Viertelstunde tauchten die Hausherren durch Mika Biereth erstmals im Angriffsdrittel auf, ein Kopfball von Jon Gorenc Stankovic nach einem Corner ging daneben (21.).

Auf der Gegenseite hatte David mit einem Volley erstmals angeklopft (20.). Den Assist zum Führungstreffer lieferte dem Kanadier der erst 16-jährige Ayyoub Bouaddi. Ein Ball in die Tiefe auf Bouaddi hebelte die gesamte Sturm-Abwehr aus, den Querpass des seit Herbst jüngsten Spielers der Europacup-Geschichte verwertete David sicher. Einen Kopfball von Hakon Haraldsson aus kurzer Distanz entschärfte Sturm-Torhüter Vitezslav Jaros (34.).

Drei Minuten später tat es ihm sein Gegenüber Lucas Chevalier gleich, parierte mit dem Fuß gegen den von Tomi Horvat eingesetzten Manprit Sarkaria die beste Sturm-Chance. Sarkaria wurde beim Abschluss von Angel Gomes getroffen, der Video-Assistent sah aber kein klares Foulspiel.

Sarkaria zog sich bei der Aktion einen Bruch des Außenknöchels zu und muss operiert werden. Die Verletzung passierte laut Ilzer ohne Zutun des Gegners. Die Saison ist damit laut Clubangaben für ihn zu Ende. Der ÖFB-Angreifer wurde kurz vor der Pause durch William Böving ersetzt.

Nach Seitenwechsel zeigte Jaros gegen David eine weitere Glanzparade (49.). Zwei Minuten später lenkte die Liverpool-Leihgabe auch einen Hammer von Haraldsson an die Latte, den Abpraller verwertete David aber zum 2:0. Der zweitbeste Scorer der französischen Ligue 1 hält damit mittlerweile bei 19 Pflichtspieltoren in dieser Saison. Davids dritten Treffer verhinderte Jaros, der nach einem schweren Fehler von David Affengruber erneut zur Stelle war (57.).

Sturm gab mit einer Einzelaktion von Otar Kiteishvili ein offensives Lebenszeichen ab, der Kunstschuss des Georgiers ging aber an die Latte (61.). Beim 0:3 ließ sich der bis dahin enorm starke Jaros nach einem Corner von einer Flanke von Zhegrova überraschen, die sich hinter ihm ins Tor senkte. Chevalier war bei einem Schuss von Szymon Wlodarczyk zur Stelle (79.), ein letzter Versuch des ebenfalls eingewechselten Stefan Hierländer ging daneben (92.). Die Heimfans dankten den Einsatz im Finish mit Standing Ovations.

Die Steirer kassierten im achten Pflichtspiel des Jahres 2024 ihre erste Niederlage. Lille dagegen bleibt in der Conference League in dieser Saison weiter ungeschlagen. Sturms Traum vom ersten Europacup-Viertelfinale seit jenem im UEFA-Cup 1984 ist damit in weite Ferne gerückt. Die Grazer stehen erstmals seit ihrem Sensationslauf in der Champions League 2000/01 unter Ivica Osim in einem internationalen Bewerb unter den letzten 16.