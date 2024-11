Sturm verliert nach spätem Gegentor in Dortmund mit 0:1

Scherpen und Co. warfen sich Dortmund am Ende vergeblich entgegen

Von: apa

Sturm Graz bleibt auch nach dem vierten Auftritt in der Fußball-Champions-League ohne Erfolgserlebnis. Beim Vorjahresfinalisten Borussia Dortmund verteidigte Österreichs Meister am Dienstagabend vor über 81.000 Zuschauern lange erfolgreich das Unentschieden, musste sich nach einem späten Tor von Donyell Malen in der 85. Minute aber mit 0:1 geschlagen geben. Dabei hatten die Grazer durch Mika Biereth rund 20 Minuten vor Schluss eine gute Möglichkeit auf die Führung.

Nach vier Spielen der Ligaphase bleibt der Bundesliga-Spitzenreiter damit weiterhin punktelos. Weiter geht es für Sturm mit einem Heimspiel, am 27. November ist Girona in Klagenfurt zu Gast. Die Spanier unterlagen am Dienstag PSV Eindhoven mit 0:4.

Sturm war mit großer Vorfreude, aber einem klaren Ziel in den Ruhrpott gereist: Der große Name und die Kulisse sollten nicht zu sehr beeindrucken, betonten Spieler und Trainer vor einem echten Highlight der Clubgeschichte unisono. Ilzer sah vor Anpfiff mit Blick auf die Tribünen nicht nur die berühmte gelbe, sondern auch eine “schwarze Wand”. Über 6.000 Sturm-Fans sollen ihr Team begleitet haben – im Europacup waren es auswärts noch nie mehr gewesen.

Jusuf Gazibegovic begann links außen, Max Johnston übernahm den rechten Part in der Außenverteidigung. Seedy Jatta sollte im Angriff neben Biereth seine Schnelligkeit einbringen und die ausgedünnte Defensive des Gegners bearbeiten. Die von vielen Verletzungen geplagten Dortmunder warfen ihr gefühlt letztes Aufgebot aufs Feld. Nuri Sahin hatte nur sechs Feldspieler auf der Bank sitzen, die meisten davon aus der zweiten Mannschaft. Marcel Sabitzer war nach seiner am Wochenende beim 2:1 gegen Leipzig erlittenen Wadenblessur wie angekündigt wieder dabei.

Nach einer Schweigeminute für die Opfer der Flutkatastrophe in Spanien begann die Partie kurios. Malick Yalcouye traf den anstürmenden Jamie Gittens unmittelbar nach Anpfiff leicht im Gesicht, der Engländer ging zu Boden. Nach einer kurzen Unterbrechung ging es endgültig los. Sturm setzte zum Pressing an, schnell war aber klar, dass sich die heimstarken Hausherren (fünf Ligasiege, 7:1 gegen Celtic in CL) wenig beeindruckt zeigten. Sabitzer stand schon nach wenigen Minuten bei einem Kopfball völlig frei im Grazer Strafraum, verfehlte das Tor aber deutlich. In der Tonart sollte es weitergehen, Dortmund blieb am Drücker.

Erneut Sabitzer prüfte Kjell Scherpen nach einer Viertelstunde mit einem Schuss ins kurze Eck erstmals, der Niederländer parierte auch den Nachschuss von Maximilian Beier. Kapitän Otar Kiteishvili gab kurz darauf mit dem ersten Torschuss der Grazer ein Lebenszeichen seiner Mannschaft ab. Die erste schwierige Phase hatte Sturm nach 20 Minuten überstanden und versuchte, Nadelstiche zu setzen. Gazibegovic probierte es per Kunstschuss aus spitzem Winkel, verfehlte das Kreuzeck knapp (31.).

Defensiv blieben die Grazer gefordert, wobei Scherpen einen sicheren Rückhalt gab. Vereint wurde mit viel Laufarbeit versucht, das Zentrum dicht zu machen. Zweimal wurde es vor dem Pausenpfiff noch brenzlig. Johnston sprang der Ball nach einer Hereingabe an den Oberarm, Absicht war dem Schotten nicht zu unterstellen. Dann tankte sich Beier in eine ideale Schussposition, Kiteishvili rettete für seinen geschlagenen Keeper vor der Linie (43.). Ilzer sah den Ball in der Entstehung im Out und erhielt wegen Kritik die Gelbe Karte.

Für Jatta war die Partie nach 45 Minuten zu Ende, Bayern-Leihgabe Lovro Zvonarek übernahm. Am Spielgeschehen sollte sich wenig ändern. Dortmund suchte die Lücke, der entscheidende Pass oder zwingende Abschluss kam aber nicht zustande. Nur drei Schüsse aufs Grazer Gehäuse wies die UEFA-Statistik nach einer Stunde auf, Sturm hatte jenen von Kiteishvili vorzuweisen.

Niklas Geyrhofer kam bei Sturm für Johnston, bei Dortmund ging Sabitzer für Malen vom Feld. Sturm blieb stabil und hatte durch Biereth in der 71. Minute sogar die Chance auf die Führung. Der Däne konnte seinen Kopfball nach einer Gazibegovic-Flanke aber nicht platziert setzen. Dortmund hatte nun wenig Linie im Spiel. Ausgerechnet als sich das Remis abzeichnete, unterlief Emanuel Aiwu beim Herausspielen ein Fehlpass auf Malen. Serhou Guirassy stand knapp nicht im Abseits, nach seiner Vorarbeit war der Niederländer zur Stelle. Eine Antwort darauf hatte Sturm nicht mehr.