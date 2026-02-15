Südtirolcup Finale im Sportrodeln

Von: luk

Deutschnofen – Bei frühlingshaften Bedingungen fand am Wochenende in Deutschnofen das Südtirolcup Finale der Sportrodler statt. Der ASV Deutschnofen hatte aber mit einer perfekten Vorbereitung dafür gesorgt, dass das Rennen bei fairen und gleich bleibenden Bedingungen über die Bühne gebracht werden konnte und sich die Athleten voll auf ihre Sache konzentrieren konnten.

Bei den Doppelsitzern war es eine denkbar knappe Entscheidung. Mair und Müller – eine Paarung des ASC Laugen-Tisens – gewann vor Lambacher/Schwienbacher aus Villnöss. Dritte wurden mit Pircher/Gruber ebenfalls ein Team des ASC Laugen-Tisens. Der Sieg im letzten Rennen änderte aber nichts mehr an der Führung in der Gesamtwertung. Diese konnten sich Lambacher/Schwienbacher vor Mair/Müller und Pircher Gruber sichern.

Bei den Damen waren wieder die amtierende Weltmeistering Silvia Runggatscher nicht zu schlagen. Die junge Athletin des ASV Villnöss konnte sich hauchdünn vor Hannah Tschurtschenthaler vom ASC Olang und Lara Peccei vom AMA Wengen/US La Val durchsetzen. In der Gesamtwertung belegte Runggatscher vor Peccei und Tschurtschenthaler ebenfalls den ersten Gesamtrang. Sie war bei den vielen Hundertstelentscheidungen in diesem Winter immer diejenige, die sich am Ende durchsetzte.

Bei den Herren starteten zwei Konkurrenten mit einer möglichst knappen Ausgangssituation in das Finale. Tobias Müller und Christian Torggler waren in dieser Saison bisher die konstantesten Sportrodler, und Müller vor dem letzten Rennen 15 Zähler vorne. Beide konnten im letzten Rennen nicht aufs Podest fahren, matchten sich aber denkbar knapp. Am Ende mit dem besseren Ende für Müller Tobias vom ASC Laugen-Tisens, welcher einen Zähler Vorsprung in der Gesamtwertung retten konnte. Den Tagessieg holte sich Christof Gruber vom ASV Villanders in souveräner Manier vor Frei Sebastian vom ASC Laugen-Tisens und Lambacher Patrick vom ASV Villnöss.

In der Mannschaftswertung spiegelte das letzte Rennen die Gesamtwertung wider. Bei der Jugend war der ASV Villnöss vor dem ASV Jaufental und dem ASC Olang siegreich. In der allgemeinen Klasse gewann der ASC Laugen-Tisens vor dem ASC Olang und dem ASV Latzfons-Verdings.