Südtiroler Motocrosser überzeugen auch in Storo

Storo – Vor kurzem fand in Storo der zweite Lauf zur Veneto- und Regionalmeisterschaft Trient/Südtirol statt. Die Südtiroler Motocross-Piloten konnten sich wieder hervorragend schlagen.

In der Nachbarprovinz schauten gleich fünf Tagessiege heraus. Der Brixner Lukas Messner setzte sich in der 85-Senior-Klasse vor Liam Pichler durch, während Ferlu-Racing-Pilot Mario Franzoi in der Open-Veteran-Kategorie Teamkollege Matteo Pasqualini hinter sich ließ. Ganz oben auf dem Podest standen auch Michael Rabensteiner (MX2 Expert) vom TTS sowie Marco Belleri (Open Superveteran) und Open-Master-Ass Norbert Lantschner.

Außerdem holten sieben weitere Südtiroler eine Medaille. Der Meraner Jakob Gampenrieder (85 Junior) wurde Zweiter, gleich wie sein Mannschaftskollege Hannes Pfattner (MX2 Challenge). Silber sicherten sich zudem die beiden Ferlu-Piloten Yuri Chieregato (65 Debütanten) und Georg Falser (MX1 Fast) sowie Alfons Mischi (MX1 Challenge) vom TTS. Davide und Dominik Verotto belegten bei den Open Superveteran bzw. MX2 Expert jeweils Platz drei.

Den Sprung in die Top Ten schafften auch noch Michael Rabensteiner (85 Senior) und Felix Tschager (65 Debütanten, beide Vierte) sowie Gabriel Hueber (85 Junior, Fünfter), Anna Gampenrieder (65 Debütanten) und Andreas Malfertheiner (MX2 Challenge, beide Sechste). Über ein gutes Ergebnis konnten sich zudem die beiden MX2-Challenge-Piloten Alex Mischi (Achter) und Harald Buchschwenter (Neunter) freuen. Hubert Falser und Maurizio Lubian belegten bei den Open Master die Ränge neun und zehn.

MC Lorenzo Ghiselli feiert 30-jähriges Bestehen

Am vergangen Samstag wurde im Don-Bosco-Zentrum von Leifers das 30-jährige Bestehen des MC Lorenzo Ghiselli gefeiert.

Zahlreiche alte und neue Mitglieder waren anwesend und wurden von den Vorstandsmitgliedern sowie Präsident Giorgio Faggionato begrüßt. Vieles wurde angesprochen, von den Aktivitäten der vergangenen Jahre sowie den noch anstehenden Projekten. Es wurde auch an die in dieser 30-jährigen Zeitspanne verstorbenen Mitglieder des Motoclubs gedacht. Faggionato errinerte insbesondere an die kürzlich organisierten Motoraid-Wettkämpfe, die Teilnahmen an den verschiedenen Regionentrophäen sowie die zahlreichen gemeinsamen Ausflüge. Außerdem steht noch eine Benefizveranstaltung an, die in Zusammenarbeit mit dem MC Sporting Laives zugunsten eines Rollstuhlbasketballteams organisiert wird. Abschließend bedankte sich Faggionato noch bei allen Sponsoren und Mitgliedern, die den Motoclub unterstützen.

Die Grüße des Motorradverbands überbrachte Landespräsident Marco Bolzonello, der dem gesamten Vorstand und den Mitgliedern des MC Lorenzo Ghiselli danken wollte, die sich stets mit viel Engagement für den Motorradtourismus einsetzen.