Südtiroler überzeugen beim Quercia-Meeting

Rovereto – Die Leichtathletik-Asse stehen langsam aber sicher wieder im Dauer-Einsatz. Am Mittwoch zeigten die einheimischen Athleten beim „56. Quercia d’Oro“-Meeting in Rovereto Topleistungen.

Besonders stark präsentierte sich dabei Speerwerferin Alessia Goffi. Die erst 18-jährige Grödnerin belegte mit 42.10 Meter den starken zweiten Platz hinter Paola Padovan (52.63). Goffis zwei Jahre ältere Schwester Chiara landete mit 38.85 Meter auf Rang vier. Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist auch die Vahrnerin Marie Burger, die sich über 100 Meter Hürden bzw. 200 Meter mit dem vierten und fünften Platz begnügen musste.

Die Herren konnten sich in Rovereto ebenfalls in Szene setzen. Matteo Bizzotto vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci wurde Dritter im Kugelstoßen mit 10.19 Meter. Bronze sicherte sich auch sein Teamkollege, Hochspringer Furio Xul Robinson (1.70 Meter). Positive Notizen kommen auch von den U18-Athleten: Der Vinschger Hannes Kaserer setzte sich im 110-Meter-Hürdenlauf in 14.69 Sekunden in einer reinen Südtiroler Angelegenheit vor Frederic Schöpf (14.95) aus Lana und dem Eisacktaler Nicolas Fischnaller (15.06) durch. Ganz oben auf dem Podest stand auch Maximilian Springeth, der im Hochsprung 1.91 Meter überquerte. Kugelstoßer Luca De Biasi wurde Dritter mit 12.95 Meter, bei den Damen sicherte sich die Brunecker Speerwerferin Hannah Thaler Silber mit 36.56 Meter.

Der erste Höhepunkt der Frühjahrssaison ist am 18. und 19. Mai die Klub-Regionalmeisterschaft in Bozen. An einem einzigen Wochenende werden dabei die regionalen Vereinstitel vergeben.