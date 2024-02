Südtirols Wintersportler trotzen dem Neuschnee

Bozen – Trotz einiger witterungsbedingter Absagen konnten Südtirols Nachwuchs-Wintersportler in der vergangenen Woche an einigen Wettkämpfen teilnehmen und dabei durchaus achtbare Leistungen erzielen.

Biathlon

Derzeit wird in Otepää in Estland die Jugend- und Junioren-WM im Biathlon ausgetragen. Mit Linda Zingerle (Antholz), Christoph Pircher (Terlan) und Felix Ratschiller (Martell) sind auch drei heimische Skijäger mit von der Partie. Bisher konnte das Junioren-Trio nicht in den Kampf um Medaillen eingreifen. Pircher erreichte mit der Mixed-Staffel zum Auftakt der WM den 12. Platz. Im Einzel landete er auf Rang 22 und damit drei Positionen vor Ratschiller. Zingerle beendete das Einzel an zwölfter Stelle. In dieser Woche stehen weitere Wettkämpfe auf dem Programm.

Apropos Biathlon: In Ridnaun ist die Hubert-Leitgeb-Trophäe powered by Raiffeisen mit einem Massenstart zu Ende gegangen. Die Wettkämpfe im Seitental des Wipptals wurden sowohl als Landesmeisterschaft, als auch für den Alperia Cup gewertet.

Die Tagessieger und somit neuen Landesmeister im Massenstart im Überblick:

U9: Anna Lena Staffler (Ulten) und Aaron Gufler (Passeier)

U11: Franziska Staffler (Ulten) und Raffaele Steiner (Martell)

U13: Lena Kostner (Gröden) und Elia Steinkasserer (Antholz)

U15: Teresa Seeber (Antholz) und Felix Wolf (Antholz)

Die Gesamtsieger 2023/24 im Überblick:

U9: Anna Lena Staffler (Ulten) und Aaron Gufler (Passeier)

U11: Franziska Staffler (Ulten) und Adam Oberhauser (Gröden)

U13: Anna Wolf (Antholz) und Elia Steinkasserer (Antholz)

U15: Elsa Canis (Alta Badia) und Felix Wolf (Antholz)

Freestyle

In Prato Nevoso belegte Liam Gamper bei seinem Europacup-Debüt im Slopestyle den 25. Platz in einem sehr starken Teilnehmerfeld. Aufgrund des schlechten Wetters hatte der junge Rittner genauso wenig Möglichkeiten, sich mit dem Parcours vertraut zu machen, wie Maria Gasslitter vom Skiclub Gröden. Ihr stand am Ende der vierte Rang zu Buche. Ex-Landeskader-Athlet Niklas Oberrauch – ebenfalls vom Ritten – verbuchte einen 17. Rang.

Am Monte Bondone wurde hingegen der Italienpokal (Coppa Italia) fortgesetzt. In der Kategorie Junior setzte sich Adrian Thöni (Bruneck) durch, während Andi Engl (ebenfalls Bruneck) als Dritter ebenfalls am Podium stand. Laurin Volgger (Terenten) rundete das starke Ergebnis der Südtiroler Landeskader-Athleten als Fünfter ab. In der Kategorie Allievi setze sich Max Von Aufschneiter (Bozen) vor dem Favoriten Giovanni Miotto (Belluno) durch.

Die Freestyle-Snowboarder mussten aufgrund des schlechten Wetters eine Wettkampfpause einlegen, haben dafür aber am Kronplatz intensiv trainiert.

Snowboard

Die Alpinen Snowboarder waren dafür in Alleghe im Einsatz, wo sie an einem FIS-Rennen für Junioren teilnahmen. Der Grödner Tommy Rabanser wurde Dritter, knapp dahinter landeten Elias Zimmerhofer (Villnöß) und Manuel Haller (Burgstall) auf den Positionen fünf, bzw. sechs. Fünf und sechs – das waren auch die Ränge, die bei den jungen Frauen Fabiana Fachin (Burgstall) und Sophie Rabanser (Gröden) einnahmen.

Rodeln

Bei den FIL-Jugendspielen in Ulten konnten Südtirols junge Kufenflitzer einige Erfolge einheimsen. Das beste Südtiroler Ergebnis einer jeden Kategorie im Überblick:

Jugend 1: 1. Anne Breitenberger (Ulten/2.09,77) und 1. Leo Pircher (Latsch/2.38.36)

Jugend 2: 1. Anna Wegmann (Laas/1.58,38) und 3. Simon Torggler (Latzfons/2.05,32)

Jugend 3: 3. Mia Breitenberger (Ulten/1.58,59) und 2. Daniel Gamper (Feldthurns/2.00,78)

Jugend 4: 3. Romi Oberprantacher (Passeier/1.56,37) und 1. Jakob Gruber Genetti (Völlan/1.50,27)

Die dritte und letzte Etappe des Raiffeisen Südtirol Cups im Sportrodeln ist hingegen am Wochenende in Deutschnofen auf der Pfösl-Riep-Bahn über die Bühne gegangen. 75 Rodlerinnen und Rodler waren beim großen Finale im Eggental am Start. Die schnellsten Zeiten erzielten bei den Frauen Lara Peccei (Wengen/1.05,00) und bei den Männern Tobias Müller (Laugen Tisens/1.03,07).

Die einzelnen Kategorie-Sieger im Überblick:

Doppelsitzer: Tobias Müller/Tobias Mair (Laugen Tisens/1.07.25)

Jugend 2: Annika Stadler (Villnöß/1.11,69) und Christian Dejaco (Wengen/1.07,23)

Junioren 1: Lara Peccei (Wengen/1.05,00) und Rene Pfattner (Villanders/1.05,66)

Junioren 2: Silvia Runggatscher (Villnöß/1.05,52) und Nathan Zelger (Deutschnofen/1.04,96)

Allg. Klasse: Theresa Hilpold (Pfeffersberg/1.06,50) und Tobias Müller (1.03,07)

Master: Meinhard Pircher (Laugen Tisens/1.04,84)