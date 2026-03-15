Super-G in Courchevel abgesagt – Kugel an Odermatt

Von: apa

Wie sich am Vortag abgezeichnet hat, ist auch die Durchführung des zweiten Weltcup-Super-G der Männer in Courchevel nicht möglich. Der erste am Samstag war bereits wegen Schneefalls und Nebels abgesagt worden, in der Nacht auf Sonntag kam zu viel Neuschnee dazu, ein sicheres Rennen war nicht möglich. Der Super-G wird nicht nachgetragen, Marco Odermatt steht als Gewinner der Kugel fest. Er hat vor dem finalen Rennen einen Vorsprung von 158 Punkten auf Vincent Kriechmayr.

Als einziges Rennen in Courchevel fand damit am Freitag die Abfahrt statt, die der Oberösterreicher Kriechmayr gewonnen hat. Es folgen nun beim Finale in Norwegen noch eine Abfahrt und ein Super-G in Kvitfjell, sowie ein Riesentorlauf und ein Slalom in Hafjell.

Der Schweizer Odermatt sicherte sich in diesem Winter bisher die Kugel als Gesamtweltcupsieger sowie für Abfahrt und Super-G und hat auch noch im Riesentorlauf als Führender eine Chance darauf.