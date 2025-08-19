Aktuelle Seite: Home > Sport > Swiatek gewinnt vor US Open Turnier in Cincinnati
Swiatek küsst den Pokal in Cincinnati

Swiatek gewinnt vor US Open Turnier in Cincinnati

Dienstag, 19. August 2025 | 08:21 Uhr
Swiatek küsst den Pokal in Cincinnati
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MATTHEW STOCKMAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek hat erstmals das Tennis-Turnier in Cincinnati gewonnen und damit eine erfolgreiche Generalprobe für die US Open gefeiert. Die Polin siegte im Finale 7:5,6:4 gegen die Weltranglisten-Achte Jasmine Paolini aus Italien. Nach einem 0:3-Rückstand im ersten Satz übernahm Swiatek das Kommando und bejubelte am Ende den insgesamt 24. Turniersieg ihrer Karriere.

“Das bedeutet mir sehr viel. Ich wollte das in diesem Jahr unbedingt”, sagte die 24-Jährige, die bereits viermal die French Open gewonnen hat. Vor drei Jahren holte Swiatek auch den Einzel-Titel bei den US Open.

