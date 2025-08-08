Tagger in Amstetten im Halbfinale – Nun wartet Grabher

Von: apa

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat am Freitag im Viertelfinale des ITF-Sandplatzturniers in Amstetten mit einem dominanten Zweisatz-Sieg gegen die als Nummer drei gesetzte Deutsche Tamara Korpatsch aufgezeigt. Die 17-jährige Osttirolerin fertigte die 13 Jahre ältere Nummer 160 der Welt mit 6:2,6:0 ab und trifft im Halbfinale des mit 60.000 Dollar dotierten Heimevents in Niederösterreich am Samstag auf ihre topgesetzte Landsfrau Julia Grabher.

“Es war wieder ein wahnsinniges Match”, sagte Tagger. “Umso weiter man im Turnier kommt, umso weniger habe ich auf so einem Niveau zu verlieren. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen leichter zu spielen.” In der Weltrangliste wird sich die Juniorinnen-Titelgewinnerin der French Open von ihrer aktuellen Position 513 deutlich auf ein neues Karrierehoch verbessern.

Grabher setzte sich im Viertelfinale nach Satzrückstand noch mit 2:6,6:4,6:1 gegen die Tschechin Nikola Bartunkova durch. In der Vorschlussrunde des W75-Turniers steht auch Sinja Kraus. Österreichs Nummer zwei besiegte die Schwedin Lisa Zaar 6:2,6:4 und bekommt es nun mit der Slowakin Renata Jamrichova zu tun.