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Tagger bleibt in Prag auf der Siegerstraße

Tagger zieht bei WTA-Turnier in Prag ins Viertelfinale ein

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 16:38 Uhr
Tagger bleibt in Prag auf der Siegerstraße
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
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Von: apa

Lilli Tagger steht beim mit 283.387 Dollar dotierten WTA-250-Tennisturnier in Prag im Viertelfinale. Die Osttirolerin setzte sich am Donnerstag auf Hardcourt gegen die japanische Qualifikantin Mai Hontama 6:4,6:4 durch. Die 18-Jährige hat in Tschechiens Hauptstadt damit noch keinen Satz abgegeben. Taggers Gegnerin in der Runde der besten acht Spielerinnen wird entweder die als Nummer drei gesetzte Tschechin Sara Bejlek oder die Usbekin Maria Timofeeva sein.

Die im WTA-Ranking als 74. gereihte Tagger holte sich gegen die 129 Plätze hinter ihr rangierende Hontama den ersten Satz nach dem bis dahin einzigen Break der Begegnung. Im zweiten nahm die Österreicherin ihrer Kontrahentin ebenfalls rasch den Aufschlag ab, kassierte zwar das 4:4, schaffte aber umgehend das Rebreak.

Grabher in Amstetten erfolgreich

Beim mit 100.000 Dollar dotierten Frauen-Challenger in Amstetten gelang der topgesetzten Julia Grabher der nächste 6:1,6:0-Erfolg. Wie zum Auftakt gegen ihre Landsfrau Ekaterina Perelygina setzte sich die Vorarlbergerin im Achtelfinale gegen die Kroatin Iva Primorac Pavicic mit diesem Ergebnis durch. “Ich habe wenig Blödsinn gemacht und die wichtigen Punkte fokussiert gespielt”, sagte Grabher. Gegnerin im Viertelfinale am Freitag ist die US-Amerikanerin Vivian Wolff (Nr. 8).

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