Team New Zealand gewinnt Auftakt beim America’s Cup

Von: APA/sda

Titelverteidiger Team New Zealand ist mit zwei Siegen in den America’s Cup gestartet. Am Samstag gewannen die Neuseeländer vor Barcelona beide Regatten gegen den Herausforderer Britannia deutlich und führen in der Best-of-seven-Serie mit 2:0. Im ersten Rennen des Tages kreuzte die von Peter Burling gesteuerte Jacht aus Neuseeland die Ziellinie mit 41 Sekunden Vorsprung auf die Briten, im zweiten betrug der Abstand 27 Sekunden. Am Sonntag folgen zwei weitere Wettfahrten.