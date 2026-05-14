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Brasiliens Verband setzt auf Ancelotti

Teamchef Ancelotti verlängert Vertrag mit Brasilien bis 2030

Donnerstag, 14. Mai 2026 | 20:03 Uhr
Brasiliens Verband setzt auf Ancelotti
APA/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA
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Von: APA/dpa

Carlo Ancelotti bleibt bis zur Fußball-WM 2030 Trainer von Rekordweltmeister Brasilien. Der Italiener kündigte in einem Video am Donnerstag seine Vertragsverlängerung um vier weitere Jahre an. “Wir arbeiten daran, die brasilianische Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zu bringen”, sagte Ancelotti. “Wir wollen mehr: mehr Siege, mehr Zeit, mehr Arbeit”. Ancelotti, der im Juni einen Tag vor dem WM-Auftakt seinen 67. Geburtstag feiert, trainiert Brasilien seit einem Jahr.

Verbandschef Samir Xaud sprach von einem “historischen Tag” für Brasilien, wie das Nachrichtenportal Globo Esporte berichtete. In bisher acht Spielen als Coach der Brasilianer verbuchte Ancelotti vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. In der WM-Endrunde in diesem Sommer treffen die Südamerikaner auf Marokko, Haiti und Schottland. Brasilien ist mit fünf WM-Titeln die erfolgreichste Nationalmannschaft.

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