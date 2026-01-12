Telemark Weltcup in Carezza Dolomites kann starten

Von: Ivd

Carezza – Auch in dieser Woche ist Südtirol Schauplatz einer Weltcupveranstaltung in einer Wintersport-Disziplin. Die Telemarker sind am Mittwoch und Donnerstag in Carezza Dolomites im Einsatz. Mit Raphael Mahlknecht aus Völs ist ein heimischer Athlet am Start, der durchaus Chancen auf einen Podestplatz hat und sogar von ein bisschen mehr träumt.

Die Vorfreude auf den Heimweltcup steht Raphael Mahlknecht ins Gesicht geschrieben. Der 24-Jährige aus Völs kann es kaum erwarten, an diesem Mittwoch und Donnerstag auf „seiner“ Masarè Piste an den Start zu gehen. „Ich fühle mich sehr gut. Der Auftakt vor einem Monat in Pinzolo war ansprechend, nun möchte ich auch unter dem Rosengarten liefern. Über Weihnachten haben wir einige Kleinigkeiten am Material optimiert und ich bin gespannt, wie es nun klappen wird. Ein Podestplatz ist schon das Ziel, auch weil ich hier bereits einmal einen zweiten Platz erreichen konnte (2024). Und vielleicht geht sich sogar ein wenig mehr aus, das wäre ein Traum. Ich werde jedenfalls mein Bestes geben“, sagt Mahlknecht.

Ein starker Konkurrent von Raphael Mahlknecht ist beim FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites in diesem Jahr nicht mehr am Start. Vorjahressieger Trym Nygaard Loeken aus Norwegen hat am Ende der abgelaufenen Saison die Karriere beendet – nachdem er den Gesamtweltcup in eindrucksvoller Manier gewonnen und bei der WM in Frankreich alles abgeräumt hat. Trotzdem ist die Konkurrenz für Mahlknecht groß. Der Schweizer Nicolas Michel, die Franzosen rund um Yoann Rostolan – sie alle wollen am Karerpass neben dem Völser Lokalmatador nach den Sternen greifen.

Taylor, Tan Bouquet oder doch eine Außenseiterin?

Bei den Damen waren im vergangenen Jahr die Britin Jasmin Taylor und die spätere Gesamtweltcupsiegerin Argeline Tan Bouquet aus Frankreich siegreich – das sind auch jene beiden Telemarkerinnen, die den ersten Rennen der Saison 2025/26 in Pinzolo ihren Stempel aufgedrückt haben. Bei den beiden Sprints in Carezza Dolomites wird vermutlich kein Weg an diesem Duo vorbeiführen.

Bevor es auf der Masarè Piste um Weltcup-Punkte geht, wird am Dienstag noch eine Trainingseinheit für alle Teilnehmenden eingeschoben. Am Mittwoch stehen hingegen bereits die ersten beiden Sprint-Rennen – je eines für Männer und Frauen – an. Der Start des ersten Durchgangs ist für 10 .00Uhr angesetzt, die Entscheidung beginnt aller Voraussicht nach um 12.00 Uhr. Die Siegerehrung wird an der Franzin Alm über die Bühne gehen, und zwar 30 Minuten nach der Zielankunft des letzten Athleten. Der Eintritt zur Veranstaltung ist für alle Interessierten frei.

Das ist der Telemark-Sprint

Auf den ersten Blick ähnelt der Sprint einem Riesentorlauf der Alpinen Skirennläufer. Allerdings müssen die Athleten die Kurven mit Telemark-Knick fahren. Wird dieser nicht sauber ausgeführt, werden zur Gesamtzweit Strafsekunden addiert. Nach zirka der Hälfte der Strecke gilt es für die Teilnehmenden einen Sprung zu absolvieren, der bis zu 30 Meter weit geht. Auch hier muss die Landung im Telemark erfolgen. Ist die Ausführung der Telemark-Landung nicht sauber oder landen die Telemarker vor einer festgelegten Weite, gibt es wieder Strafsekunden drauf. Anschließend geht es im Riesentorlauf weiter, ehe vor dem Ziel als letztes Hindernis eine 360 Grad Steilkurve auf die Athleten wartet. Hier gilt es möglichst viel Schwung mitzunehmen, denn der letzte Streckenteil ist sehr flach und dort müssen die Sportler wie beim Langlauf kräftig mit den Armen anschieben, um schnellstmöglich ins Ziel zu gelangen. Das ist auch der Grund, warum die Telemarker auf der Strecke mit Langlaufstöcken unterwegs sind.