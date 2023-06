Thiem in Wimbledon-Hit gegen Tsitsipas – Ofner gegen Lehecka

Dominic Thiem hat für die am Montag beginnenden All England Tennis Championships in Wimbledon ein Hammerlos erhalten: Der 29-jährige Niederösterreicher bekommt es gleich in der ersten Runde mit dem als Nummer 5 gesetzten Griechen Stefanos Tsitispas zu tun. Österreichs aktuelle Nummer 1 der Männer, Sebastian Ofner, hat mit dem Tschechen Jiri Lehecka da ein weit leichteres Los. Qualifikant Dennis Novak trifft auf den – ein Comeback gebenden – Kanadier Milos Raonic.

Julia Grabher, Österreichs einzige Vertreterin im Frauen-Einzel, bekommt es in der ersten Runde mit der US-Amerikanerin Danielle Collins zu tun.