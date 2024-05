Thiem schlägt Ende Juni auf Mallorca auf

Von: apa

Viel ist über weitere geplante Turniereinsätze von Dominic Thiem noch nicht bekannt, fix ist aber das Antreten des Niederösterreichers ab 22. Juni beim ATP-Tennisturnier auf Mallorca. Dafür bekam der ehemalige US-Open-Sieger, der heuer seine Karriere beenden wird, eine Wildcard für den Hauptbewerb. Bei diesem Turnier zog sich Thiem am 22. Juni 2021 jene Handgelenksverletzung zu, die ihm seitdem so beeinträchtigte, dass er nie wieder zu seinem Leistungsniveau zurückfand.

“Ich freue mich schon sehr darauf, noch einmal in Mallorca zu spielen. Wenn ich dort auf den Platz gehe, werde ich sicher nicht an die Verletzung denken, sondern da werden die zahlreichen positiven Dinge überwiegen, die ich mit Mallorca in Verbindung bringe”, wird Thiem in einer Presseaussendung zitiert. Passiert ist die Verletzung vor drei Jahren im Auftaktspiel gegen den Franzosen Adrian Mannarino.

Thiem hofft auf “die Unterstützung vieler österreichischer Fans, die in der Turnierwoche ihren Urlaub auf Mallorca verbringen”. Turnierveranstalter ist Edwin Weindorfer, der sich auch über die Teilnahme von Sebastian Ofner freuen darf.