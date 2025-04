Titelverteidiger Florida erhöht in NHL-Play-off auf 3:1

Von: APA/dpa/sda

Die Florida Panthers haben beste Karten, die Auftakthürde im Play-off der National Hockey League (NHL) zu meistern. Der Titelverteidiger setzte sich am Montag vor eigenem Publikum gegen Tampa Bay Lightning 4:2 durch und erhöhte damit in der “best of seven”-Eastern-Conference-Serie bereits auf 3:1. Schon in der Nacht auf Donnerstag besteht somit für die Panthers die Möglichkeit, den Einzug in die nächste Runde auf fremdem Eis vorzeitig zu fixieren.

Ein Doppelschlag der Verteidiger Aaron Ekblad und Seth Jones innerhalb von elf Sekunden in der 57. Minute drehte die Partie spät zugunsten der Gastgeber, ehe Carter Verhaeghe mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand herstellte. Im Mitteldrittel hatte Tampa Bay zuvor die Panthers-Führung durch Anton Lundell ausgeglichen und war dann selbst in Führung gegangen.

In der Western Conference erarbeiteten sich die Dallas Stars mit einem Heim-6:2 gegen Colorado Avalanche einen 3:2-Vorsprung in der Serie. Zum zweiten Mal liegen sie voran. Spiel Nummer sechs findet in Denver statt.

NHL-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”) – Eastern Conference: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning 4:2. Stand in der Serie: 3:1; Western Conference: Dallas Stars – Colorado Avalanche 6:2. Stand 3:2.