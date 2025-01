Todessturz Dreges bei Tour of Austria wegen Reifenschadens

Andre Drege am 6. Juli 2024 kurz vor dem tödlichen Sturz/Archivbild

Von: apa

Der tödliche Radsturz des Norwegers Andre Drege am 6. Juli bei der Tour of Austria 2024 auf der Abfahrt vom Großglockner ist auf einen beschädigten Hinterreifen zurückzuführen. Das stellte der bestellte Sachverständige Thomas Burger fest. “Durch das Befahren eines harten Gegenstandes, wahrscheinlich in der letzten Kehre vor dem Sturzort, wurde der Hinterreifen beschädigt”, heißt es im Gutachten. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt stellte ihre Ermittlungen gegen unbekannt ein.