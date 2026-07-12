Toll, toller, Tolpeit: Außenseiter krönt Traumturnier in Taufers

Von: mk

St. Lorenzen – Mit 198 Teilnehmern – 157 Herren und 41 Damen – entwickelte sich das Turnier der dritten und vierten Kategorie des ASV Taufers einmal mehr zu einem der größten Sommer-Events im Südtiroler Tenniskalender. Im Mittelpunkt stand am Finaltag jedoch ein Mann: Stefan Tolpeit. Der 3.4-Spieler des ASV St. Lorenzen spielte sich mit einer beeindruckenden Serie zum größten Erfolg seiner Karriere.

Sieben Spiele, sieben Siege und am Ende der erste Turniersieg in einem Turnier der dritten Kategorie. Im Endspiel setzte sich Tolpeit gegen den topgesetzten Christian Walter Persico durch, der beim Stand von 3:5 aus seiner Sicht verletzungsbedingt aufgeben musste.

Dabei hatte der Weg des Pusterers alles andere als einfach begonnen. Bereits in der zweiten Runde stand Tolpeit kurz vor dem Aus. Im Champions-Tiebreak kämpfte er mit Krämpfen, biss sich jedoch durch und legte danach von Runde zu Runde zu. Im Viertelfinale bezwang er Christian Donida, im Halbfinale ließ er dem an Nummer drei gesetzten Markus Beggiato mit 6:3 und 6:3 keine Chance.

„Für mich war es wichtig, das erste Spiel zu gewinnen. Das zweite Match hat mir schon viel Substanz gekostet. Im Champions-Tiebreak war ich wegen Krämpfen sogar kurz davor aufzugeben. Danach wurde es körperlich aber immer besser und mental war ich eigentlich die ganze Woche sehr entspannt. Ich bin wie ein alter Diesel – ich brauche einfach Zeit, um warm zu werden, dann läuft es rund“, sagte Tolpeit nach seinem Triumph.

Auch im Finale zeigte der 3.4-Spieler eine starke Leistung. „Ich bin gut ins Match gekommen und habe mit der Rückhand dominiert. Mein Gegner hat selbst gesagt, dass er schon lange keine solche Rückhand mehr gesehen habe. Ich hatte ihn eigentlich gut unter Kontrolle. Schade, dass er aufgeben musste. Ich bin überglücklich. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Turnier gewinnen würde.“

Sein Finalgegner war kein Unbekannter. Christian Walter Persico, ehemaliger Profi aus Mailand, erreichte 2002 Rang 814 der ATP-Weltrangliste und besiegte auf der Futures-Tour spätere Weltklassespieler wie Nikolay Davydenko und Mikhail Youzhny. Nach seiner Profikarriere machte sich der 50-Jährige vor allem als Trainer einen Namen. Er betreute unter anderem Alessandro Bega sowie die italienischen Profispielerinnen Alberta Brianti und Corinna Dentoni, arbeitete bei Grand-Slam-Turnieren wie Wimbledon und den US Open und ist seit mehr als zwölf Jahren Cheftrainer der traditionsreichen Canottieri Milano. Zudem zählt Persico zu den renommiertesten Seniorenspielern Italiens und vertritt regelmäßig die italienische Nationalmannschaft bei den ITF-Team-Weltmeisterschaften der Over-50-Kategorie.

Auch bei den Damen gab es hochklassiges Tennis zu sehen. Die topgesetzte Elina Lestani bestätigte ihre Favoritenrolle und sicherte sich den Titel. Im Finale setzte sie sich gegen die junge Guia Mombelli mit 6:4 und 6:4 durch. Die talentierte U16-Spielerin des TC Crema sorgte zuvor für Furore, nachdem sie im Viertelfinale Jasmin Thomaser ausgeschaltet und anschließend im Halbfinale auch Hannah Niederkofler bezwungen hatte.

Für die emotionale Geschichte des Turniers sorgte jedoch Lisa Maurberger. Die NC-Spielerin des gastgebenden SSV Taufers spielte sich mit nicht weniger als sieben Siegen bis ins Finalfeld vor und begeisterte das Heimpublikum mit einer außergewöhnlichen Turnierwoche. Ebenfalls starke Leistungen zeigte Vereinskollegin Kathrin Mairhofer, die sich ebenfalls weit nach vorne spielte.

Ergebnisse

Herren

Viertelfinale

Christian Walter Persico – Thomas Bachlechner 4:6, 6:2, 6:3

Thomas Auer – Giulio Petruccelli 6:1, 6:0

Markus Beggiato (3) – Fabian Happacher 6:3, 4:6, 6:4

Stefan Tolpeit – Christian Donida 6:2, 4:6, 6:4

Halbfinale

Christian Walter Persico (1) – Thomas Auer (4) 1:6, 6:2, 6:1

Stefan Tolpeit – Markus Beggiato (3) 6:3, 6:3

Finale

Stefan Tolpeit – Christian Walter Persico (1) 5:3 w.o.

Damen

Viertelfinale

Viola Damonte – Martina Pinto 6:0, 6:0

Guia Mombelli (3) – Jasmin Thomaser 2:6, 7:6, 6:2

Hannah Niederkofler – Aurora Andrea Monella (2) 7:5, 6:0

Halbfinale

Elina Lestani (1) – Viola Damonte 6:2, 6:3

Guia Mombelli – Hannah Niederkofler 7:5, 0:6, 6:3

Finale

Elina Lestani (1) – Guia Mombelli 6:6 6:4