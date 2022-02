Top-Duelle in der Qualification Round

Bozen – Am Donnerstag stehen in der Alps Hockey League acht Partien auf dem Programm. In der Masterround kommt es zum Verfolgerduell zwischen HDD SIJ Acroni Jesenice und den Rittner Buam, Tabellenführer Migross Supermercati Asiago Hockey trifft zu Hause auf die S.G. Cortina Hafro. In den beiden Qualification-Round-Gruppen stehen sich die Top-zwei in direkten Duellen gegenüber. Zudem gab die BEMER VEU Feldkirch die Verpflichtung des schwedischen Stürmers Jesper Eriksson bekannt.

Masterround:

Do, 03.02.2022, 19.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam

Referees: DURCHNER, REZEK, Arlic, Pötscher

Nach zuvor elf Siegen in Folge musste sich Jesenice am Wochenende gegen Asiago erstmals wieder geschlagen geben und rutschte damit auf Rang drei der Masterround ab. Denn neben dem neuen Tabellenführer aus Asiago zogen auch die Rittner Buam an den Slowenen vorbei. Die Südtiroler starteten mit zwei Shutout-Erfolgen in die Zwischenrunde. In den bisherigen zwei Saisonduellen gegen Jesenice lief es für die Heiskanen-Truppe bei weitem nicht so gut, verloren sie doch beide Partien und kassierten dabei gleich 13 Gegentore.

Do, 3.02.2022, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – EHC Lustenau

Referees: PINIE, STEFENELLI, Bedana, Cristeli | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die Fassa Falcons schafften es am letzten Spieltag der regular season in die Masterround, mussten sich hier aber zum Auftakt zweimal geschlagen geben. Die fünftplatzierten Italiener haben damit vier Punkte Rückstand auf Lustenau, das aktuell am letzten Fixplatz für das Viertelfinale rangiert. Die Vorarlberger setzten sich zuletzt bei Cortina durch. Im einzigen Saisonduell zwischen Fassa und Lustenau behielten die Löwen zu Hause knapp mit 2:1 die Oberhand. Von bislang fünf AHL-Partien in Canazei, gewann der EHC vier.

Do, 3.02.2022, 20:30: Migross Supermercati Asiago Hockey – S.G. Cortina Hafro

Referees: GIACOMOZZI, SORAPERRA, Mantovani, Piras | >> PPV-LIVESTREAM <<

Nach dem Auftakterfolg in Lustenau stürmte Asiago zuletzt mit einem Sieg bei Jesenice zur Tabellenführung. In den letzten vier Heimspielen wechselten sich jedoch Sieg und Niederlage stets ab. Gegner Cortina wartet noch auf den ersten Punkt in der Masterround, die letzten Spiele gegen Asiago versprechen aber nur wenig Zuversicht. Denn die Gelb-Roten setzten sich fünf Mal hintereinander durch.

Qualification Round A:

Do, 03.02.2022, 19.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EC-KAC Future Team

Referees: RUETZ, WALLNER, Huber, Rinker | >> PPV-LIVESTREAM <<

Nach der 0:8-Pleite gegen Bregenzerwald schlug Kitzbühel im ersten Spiel von Neo-Headcoach Jocke Andersson zurück. Die Tiroler setzten sich gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 1:0 nach Penaltyschießen durch und dürfen sich auf Rang vier wieder Hoffnungen auf einen Pre-Playoff-Platz machen. Während den Adlern drei Punkte auf Platz drei fehlen, ist der noch punktelose KAC – bei einem Spiel weniger – unter Zugzwang. Die Kärntner mussten sich in ihrem einzigen Zwischenrunden-Auftritt gegen Sterzing geschlagen geben, es war bereits die sechste Niederlage in Folge. Im Saisonvergleich steht es 1:1, beide Duelle wurden nur mit einem Tor Differenz entschieden.

Do, 3.02.2022, 19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald

Referees: PAHOR, PODLESNIK, Eisl, Wimmler | >> PPV-LIVESTREAM <<

Salzburg hat – trotz der Niederlage in Kitzbühel – einen komfortablen Acht-Punkte-Vorsprung auf Rang vier. Der Tabellenführer der Qualification Round A strauchelte in den letzten Wochen aber zu Hause, gewann nur zwei von sechs Heimspielen. Gegner Bregenzerwald bestritt erst ein Spiel in der Zwischenrunde, nach dem Kantersieg über Kitzbühel waren die zweitplatzierten Vorarlberger spielfrei. Die Juniors und der ECB standen sich relativ früh in dieser Saison zweimal gegenüber, jede Mannschaft konnte ihr Heimspiel gewinnen.

Qualification Round B:

Do, 3.02.2022, 19.00 Uhr: BEMER VEU Feldkirch – HC Meran/o Pircher

Referees: HOLZER, LEGA, Bassani, Spiegel | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die BEMER VEU Feldkirch hat ihren Erfolgslauf auch in der Zwischenrunde prolongieren können, das 6:1 gegen die Silver Caps am Samstag war der bereits zehnte Sieg in Folge. Personell hat die VEU schnell auf den Abgang von Marcell Revesz reagiert und den schwedischen Stürmer Jesper Eriksson auf Tryout-Basis verpflichtet. Der 20-Jährige war bis jetzt bei den Niagara Predators in der kanadischen Juniorenliga GMHL engagiert und war der Topscorer seines Teams. Der Neuzugang steht den Vorarlbergern bereits im Heimspiel gegen Meran zur Verfügung. Während Feldkirch auf Rang drei liegt, stehen die fünftplatzierten Südtiroler nach zwei Niederlagen unter Zugzwang. Die bisherige Saisonbilanz spricht jedoch für den Liga-Neuling, der beide Duelle gewinnen konnte.

Do, 3.02.2022, 19.25 Uhr: Vienna Capitals Silver – Steel Wings Linz

Referees: BRUNNER, WUNTSCHEK, Bergant, Voican | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die Vienna Capitals Silver mussten sich binnen 24 Stunden zweimal klar geschlagen geben und haben im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze aktuell die schlechtesten Karten. Mit den viertplatzierten Steel Wings Linz kommt nun aber eines ihrer „Lieblingsteams“, denn von vier AHL-Duellen gewann Wien drei. In dieser Saison verbuchten beide je einen Heimsieg. Die Oberösterreicher sind aktuell nur zwei Punkte hinter Rang drei.

Do, 3.02.2022, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Da Pian, De Zordo | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die beiden Top-Teams der Qualification Round B stehen sich in Wolkenstein gegenüber. Gröden zeigte sich zuletzt offensivstark, erzielte in den Partien gegen Klagenfurt, Linz und Wien insgesamt 17 Treffer. Die Südtiroler führen die Tabelle auch drei Punkte vor Zell am See an. Die Salzburger erholten sich schnell von der Heimniederlage gegen Feldkirch, als sie eine Drei-Tore-Führung aus der Hand gaben. Mit einem Sieg in Meran sicherten sie Rang zwei ab. In dieser Saison gewann Zell am See auch beide bisherigen Vergleiche mit Gröden.