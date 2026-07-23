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Yannick Hanfmann steht zum vierten Mal in einem Kitzbühel-Halbfinale

Topgesetzter Bublik zieht ohne Mühe ins Kitz-Halbfinale ein

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 18:25 Uhr
Yannick Hanfmann steht zum vierten Mal in einem Kitzbühel-Halbfinale
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
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Von: apa

Der topgesetzte Alexander Bublik steht beim ATP-Turnier in Kitzbühel im Halbfinale. Der Kasache ließ dem Slowaken Alex Molcan am Donnerstag im Viertelfinale beim 6:3,6:2 keine Chance und trifft nun auf den als Nummer vier gesetzten Argentinier Tomas Etcheverry. Der Bezwinger von Jurij Rodionov setzte sich gegen den Peruaner Ignacio Buse 6:2,7:5 durch. Das zweite Semifinale bestreiten der Franzose Quentin Halys und der Deutsche Yannick Hanfmann.

Im Duell jeweils von Ungesetzten setzten sich beide gegen Argentinier durch – Halys gegen Mariano Navone 7:5,6:3 und Hanfmann gegen 2023-Titelträger Sebastian Baez 6:3,6:1. Hanfmann war 2020 im Kitz-Finale sowie 2022 und 2024 im Semifinale gestanden.

Als letzter österreichischer Beitrag ist Lucas Miedler im letzten Doppel-Match des Tages mit dem Australier Marc Polmans im Viertelfinale gefordert. Für das Duo Lukas Neumayer/Joel Schwärzler kam im Viertelfinale gegen die topgesetzten Pierre-Hugues Herbert/Kevin Krawietz (FRA/GER) mit 3:6,4:6 das Aus.

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