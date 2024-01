Toronto unterlag in Sacramento nach Aufholjagd

Jakob Pöltl erzielte beim 130:135 in Sacramento 14 Punkte für Toronto

Nach zuletzt zwei Siegen haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren bei den Sacramento Kings nach einer tollen Aufholjagd 130:135. Jakob Pöltl bilanzierte mit 14 Punkten, sechs Rebounds, drei Blocks und zwei Steals. Der 28-jährige Wiener war 22:31 Minuten im Einsatz.

10:9 hatte die einzige Führung der Raptors in der kalifornischen Hauptstadt gelautet. Im weiteren Spielverlauf geriet Toronto bis zu 75:98 Mitte des dritten Viertels in Rückstand und hätte die Partie dennoch beinahe gedreht. Immanuel Quickley verkürzte bei noch 2:38 Minuten auf der Uhr auf 127:129 aus der Sicht der Kanadier, sein Distanzwurf zum möglichen Ausgleich in den Schlusssekunden verfehlte das Ziel dann deutlich.

Der Zugang von den New York Knicks zeichnete wie Scottie Barnes für 20 Punkte der Gäste verantwortlich. Domantas Sabonis ragte bei den Kings mit einem Triple-Doubel aus 24 Zählern, 15 Rebounds und elf Assists heraus. Der Litauer war wie Pöltl im NBA-Draft 2016 ausgewählt worden. De’Aaron Fox verbuchte ebenfalls 24 Punkte.

Auf ihrer Reise in den Westen der USA bleiben die Raptors in Kalifornien. Am Sonntag sind sie bei den Golden State Warriors zu Gast. Die Franchise aus San Francisco mühte sich zu einem 113:109 gegen Liga-Schlusslicht Detroit Pistons. Stephen Curry erzielte 14 seiner 26 Punkte im Schlussabschnitt.

Titelverteidiger Denver Nuggets unterlag Orlando Magic mit 120:122. Paolo Banchero führte das Team aus Florida mit 32 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds an. Die Los Angeles Lakers verloren trotz 32 Zählern von LeBron James gegen die Memphis Grizzlies 113:127.

NBA-Leader Boston Celtics fertigte Utah Jazz mit 126:97 ab und gewann damit auch das 17. Saisonheimspiel. Für Jayson Tatum standen 30 Punkte zu Buche. Die Indiana Pacers überrollten die Atlanta Hawks mit 150:116 und feierten den sechsten Sieg hintereinander. Acht Spieler scorten zweistellig. 27 Zähler gingen auf das Konto von Myles Turner. Tyrese Haliburton verteilte 18 Assists.

