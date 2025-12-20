Traum-Comeback beim Tabellenführer bringt Ritten zwei Punkte

Von: ka

Salzburg – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Samstagabend das fünfte Spiel in Serie gewonnen. Wie am Donnerstag gegen Sterzing ging es auswärts bei den Red Bull Hockey Juniors in Salzburg wieder in die Overtime, nachdem Ritten einen 0:2-Rückstand wettgemacht hatte. Und das Comeback vollendeten sie auch gelungen mit dem 3:2-Sieg dank des Tores von Simon Kostner.

Das Auswärtsspiel gegen den aktuellen Tabellenführer der Alps Hockey League war eine harte Nuss. Und das wurde in den Rittner Buam SkyAlps gleich im ersten Drittel aufgezeigt. Die erste Chance hatten noch die Blau-Roten in einem Powerplay, als ein Schuss von Alderson aus guter Position etwas zu zentral ausfiel (2.). Dann aber übernahmen zusehends die Gastgeber aus der Mozartstadt die Spielregie. Auch sie waren einmal im Powerplay am Werke, da hielt Rittens Abwehr aber noch stand. Doch als Marzolini ein Fehlpass unterlief, stürmte Greil allein auf Furlong zu und erzielte geschickt die 1:0-Führung für die Jungbullen (8.37). Ritten war um eine Antwort bemüht, zunächst zerfuhr das Spiel aber. Bis Salzburg erneut in Überzahl auf dem Eis stand. Dann spielte Gesson mustergültig durch den Slot zu Wurzer, der ins leere Tor zum 2:0 einschob (17.35).

Besser lief es für die Rittner Buam SkyAlps im zweiten Spielabschnitt, in welchem sie gleich einmal in Überzahl agierten, zunächst aber noch am Anschlusstreffer vorbeischrammten. Doch das 1:2 war nur aufgeschoben: Nach einem Schuss von Felicetti war es Cuglietta selbst, der den Puck abfing und dann an Salzburg-Goalie Haitzmann vorbei ins Tor einschob (27.18). Ritten drückte auf den Ausgleich, diese Bemühungen stoppten sie in der zweiten Hälfte des Mitteldrittels aber selbst. Denn zuerst musste Alderson auf die Strafbank und dann auch Welychka. In Unterzahl standen die Rittner Buam aber beide Male solide und verhinderten jeweils einen Powerplay-Treffer der Mozartstädter mit vollem Einsatz. So endete das zweite Drittel beim Stand von 1:2.

Kurz nach Wiederbeginn handelte sich Salzburg eine Strafe ein und die nutzten die Rittner Buam SkyAlps kaltblütig aus. Dabei war der Ausgleichtreffer ein echtes Traumtor, denn Crespi schnappte sich in der neutralen Zone den Puck, schlängelte sich durch die gegnerischen Reihen und überwand Haitzmann mit einem präzisen Schuss in das untere Eck (41.14). So entwickelte sich im Schlussdrittel ein spannender Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten, wobei sowohl Furlong als auch Haitzmann einige Male über sich hinauswuchsen. Ritten bekam dabei auch noch einmal die Chance in einem Powerplay, dieses Mal wollte es mit dem Treffer aber nicht klappen. So ging es in die Overtime. In der machte Kostner den Sack zu und bescherte Ritten den Extrapunkt: Er tauchte nach Vorlage von Welychka vor Haitzmann auf und überwand ihn zum 3:2-Endstand (63.06).

Der Vor-Weihnachts-Stress ist für die Rittner Buam SkyAlps noch nicht vorbei, denn am Montag steht die letzte Partie vor den Festtagen auf dem Programm. Um 20 Uhr empfangen sie den HDD Jesenice in der Ritten Arena.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 2:3 OT (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Tore: 1:0 Greil (8.37), 2:0 Wurzer (17.35/PP1), 2:1 Cuglietta (27.18), 2:2 Crespi (41.14/PP1), 2:3 Kostner (63.06)