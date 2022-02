Traum wird wahr: Wierer holt olympisches Bronze

Peking/Rasen – Dorothea Wierer hat sich bei den Olymischen Spielen in Peking beim Sprint über 7,5 km die Bronzemedaille geholt und sich damit ihren großen Olympia-Traum erfüllt, berichtet SportNews.bz.

Die 31-Jährige gewann am Freitag im Biathlonzentrum Guyangshu ihre erste Olympia-Medaille in einem Einzelrennen, nachdem sie vor acht und vier Jahren jeweils den dritten Platz in der Mixed-Staffel geholt hatte.

Damit hat die Biathletin aus Niederrasen ihr ganz großes Saisonziel bereits erreicht und ihrer bereits zuvor großartigen Karriere die Krone aufgesetzt. Es ist dies die dritte Medaille für Südtirol bei den Olympischen Spielen in Peking, nachdem sich Kunstbahnrodler Dominik Fischnaller und Boardercrosser Omar Visintin sich bekanntlich ebenfalls Bronze gesichert hatten.

Wierer legte ein perfektes Rennen hin und räumte am Schießstand alle Scheiben ab. Sie zählte wie gewohnt zu den schnellsten Schützinnen. Auch in der Loipe zeigte sie sich formverbessert. Die Südtirolerin musste sich am Freitag nur den beiden besten Biathletinnen des Winters, Marte Olsbu Røiseland aus Norwegen und die junge Schwedin Elvira Öberg, geschlagen geben.

Während Røiseland Gold holte, sicherte sich Öberg den zweiten Platz. Sie war am Ende knapp sieben Sekunden schneller als Wierer. Vierte wurde die Nordtirolerin Lisa Theresa Hauser.