Trient holt sich Testspiel knapp mit 2:1

Trient – Im Briamasco-Stadion können sich die Gialloblù von Mister Tabbiani im Regionalderby gegen den FCS mit 2:1 (1:0) durchsetzen – Pecorino (48.) antwortet auf Dalmonte (17.), ehe Capone in der Schlussphase den Endstand markiert (82.).

Das vorletzte Testspiel des FC Südtirol in der noch jungen Saison 2025/26 geht am Samstag, den 9. August, in sengender Hitze im Briamasco-Stadion von Trient über die Bühne. Dabei unterliegen die Weißroten unter der Leitung von Mister Castori den in der Serie C agierenden Aquilotti des AC Trento, von Luca Tabbiani gecoacht, knapp mit 2:1 (1:0).

DER SPIELBERICHT MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die erste gefährliche Torraumszene der Partie kommt in Minute 10: Chinetti tankt sich auf der linken Außenbahn durch und flankt anschließend ins Zentrum, wo der Direkt-Abschluss von Pellegrini deutlich über das Tor der Gäste fliegt. Sieben Minuten später gehen die Gastgeber in Führung: Benedetti bedient an der Strafraumgrenze Dalmonte, der den Ball gut verteidigt und selbigen mit einem präzisen Abschluss im rechten Eck zum 1:0 für Trient versenkt (17.). Die Weißroten versuchen, auf den Rückstand zu reagieren und werden in Spielminute 19 in Person von Merkaj gefährlich, der sich in der AC-Box um die eigene Achse dreht und flach abzieht – der Schuss endet in den Armen von Barlocco. Einige Zeit später schickt Pietrangeli per Kopfball Odogwu auf die Reise, der Trento-Schlussmann kann dessen Abschluss von der Mitte des Strafraums mit seinem Körper parieren (30.). Gegen Ende der ersten Hälfte zeigen sich nochmals die Gastgeber in der Vorwärtsbewegung: ein Fossati-Eckball von rechts findet den Kopf von Cappelletti – das Spielgerät wird von Adamonis zur Ecke abgefälscht (42.). Kurz vor der Pause versucht sich Merkaj vom rechten Strafraumeck nochmals per Drehschuss, setzt diesen jedoch seitlich daneben (45.). Mit der 1:0-Pausenführung für Trient geht es in die Katakomben.

Mister Fabrizio Castori wechselt zur Halbzeit munter durch, beim AC Trient hingegen gibt es nur eine Änderung zum ersten Spielabschnitt. Der FCS kommt in Hälfte zwei sofort zum Ausgleich – Italeng bedient Pecorino an der Strafraumgrenze der Aquilotti, dieser legt sich den Ball auf seinen linken Fuß und überwindet Barlocco zum 1:1 (48.). Im Gegenzug spielt Pellegrini von der linken Grundlinie ein Zuspiel in den Rückraum zu Maffei, der seine Direktabnahme jedoch neben das FCS-Gehäuse legt (53.). In der 57. Minute wird ein Pecorino-Versuch nach Mallamo-Steckpass zur Ecke abgeblockt, ehe sechs Zeigerumdrehungen später eine Direktabnahme von Fossati aus der Distanz, nach einstudierter Freistoßvariante, zu hoch ausfällt (63.). In Spielminute 69 findet Simone Davi mit seiner Hereingabe von der linken Seite seinen Bruder Federico am rechten Fünfmeter-Eck, dessen Volleyschuss geht knapp am kurzen rechten Eck vorbei (69.). In der Schlussphase gelingt den Aquilotti in Person von Capone die erneute Führung – er schweißt eine Direktabnahme von knapp innerhalb der Gäste-Box unter die Latte, Poluzzi ist chancenlos (82.). Direkt im Gegenzug ist Barlocco bei einem Martini-Schuss nach Vorarbeit von Pecorino auf der Hut (83.). Es bleibt schließlich bei der knappen 2:1-Testspielniederlage aus der Sicht des FC Südtirol im Regionalderby gegen Trient.

In der kommenden Woche werden die Männer unter der Leitung von Mister Castori am Montag den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen – am Mittwoch, den 13. August wartet, mit Anpfiff um 18.00 Uhr, das letzte Testspiel der diesjährigen Sommer-Vorbereitung auf die Weißroten: im FCS Center in der Sportzone Rungg werden sie sich dann mit Virtus Bolzano messen. Am kommenden Samstag, den 16. August hingegen steht das erste offizielle Pflichtspiel der Saison 2025/26 an: im Rahmen der ersten Runde des Italienpokals Frecciarossa (Trentaduesimi di finale) wird es dann, auswärts im Stadio „Giuseppe Sinigaglia“ und mit Anstoß um 18.30 Uhr, gegen Como gehen.

AC TRENTO – FC SÜDTIROL 2:1 (1:0)

AC TRENTO: (4-3-3): 1 Barlocco; 2 Triacca (67. 16 Ebone), 4 Corradi (67. 19 Meconi; 85. 17 Fontana), 5 Cappelletti ©️ (82. 13 Calzà), 3 Maffei; 7 Benedetti (46. 20 Mehic), 8 Aucelli (87. 21 Tezzele), 6 Fossati (72. 18 Genco); 10 Dalmonte (60. 14 Capone), 9 Pellegrini (67. 23 Trainotti), 11 Chinetti (60. 15 Cruz)

Auf der Ersatzbank: 12 Tommasi.

Trainer: Luca Tabbiani

FC SÜDTIROL – 1. HZ (3-5-2): 31 Adamonis; 29 Kofler, 19 Pietrangeli, 5 Masiello, 7 Molina; 16 Coulibaly, 18 Tronchin, 17 Casiraghi ©️, 24 S. Davi; 32 Odogwu, 33 Merkaj.

FC SÜDTIROL – 2. HZ (3-5-2): 31 Adamonis (65. 1 Poluzzi); 15 Bordon, 6 Pietrangeli, 30 Giorgini; 14 Molina (65. 23 F. Davi), 8 Mallamo, 21 Tait, 26 Martini, 3 S. Davi (82. 25 Brik); 11 Italeng, 27 Pecorino.

Auf der Ersatzbank: 62 Theiner.

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Roberto Lovison (Padua) | Die Assistenten: Paolo Tomasi (Schio) & Davide Fenzi (Treviso)

TORE: 1:0 Dalmonte (17.), 1:1 Pecorino (48.), 2:1 Capone (82.)

ANMERKUNGEN: sehr heißer Tag mit heiterem Himmel, Temperaturen um die 35°C, Cooling Breaks in der 24. & 70. Minute.

Eckenverhältnis: 4-3 (2-2)