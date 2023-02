Trio kann Pre-Playoffs fixieren

Bozen – Die Alps Hockey League kehrt am Donnerstag mit einer vollen Runde zurück. Während in der Master Round im Topspiel der Dritte S.G. Cortina Hafro (zehn Punkte) Spitzenreiter HDD SIJ Aconi Jesenice (elf Punkte) empfängt, können in der Qualification Round die ersten drei Teams die Pre-Playoffs fixieren. Dem Spitzenreiter von Qualification Round A, EK Die Zeller Eisbären, reicht beim HC Gherdeina valgardena.it ein Punkt für die vorzeitige Qualifikation. In Qualification Round B können sowohl der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel als auch der EHC Lustenau einen Top-drei-Platz klar machen.

Alps Hockey League | 16.02.2022:

Master Round:

Do, 16.02.2023, 20.30 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps

Referees: BENVEGNU, LAZZERI, Bedana, De Zordo. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die Hockey Unterland Cavaliers kamen mit Beginn der Master Round aus dem Tritt. Der Liganeuling konnte lediglich eines seiner bisherigen fünf Spiele gewinnen und liegt in der Tabelle nur auf dem fünften und letzten Platz. Wettbewerbsübergreifend warten sie bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg. Auch beim Finalturnier der Serie A, vergangene Woche, kassierten sie drei Niederlagen. Die Rittner Buam SkyAlps liegen in der Tabelle unmittelbar vor Unterland, konnten drei ihrer fünf Spiele gewinnen und haben drei Punkte Vorsprung auf den HCU. Das Serie A-Finalturnier beendeten die Buam auf dem zweiten Platz. Im Entscheidungsspiel mussten sie sich dem späteren Turniersieger Cortina knapp mit 1:2 geschlagen geben. Gegen Unterland behielten sie mit 4:3 die Oberhand. Das Hinspiel in der Master Round entschied Ritten klar mit 4:1 für sich.

Do, 16.02.2023, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HDD SIJ Acroni Jesenice

Referees: MOSCHEN, STEFENELLI, Brondi, Cristeli. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Zum bereits 17. Mal kürte sich S.G Cortina Hafro zum Meister der Serie A. Die Italiener entschieden alle drei Spiele für sich. Auch in der Alps Hockey League lief es für die Italiener zuletzt gut. Mit drei Siegen aus vier Spielen haben sie nur einen Punkt Rückstand auf den Gegner am Donnerstag und Tabellenführer, HDD SIJ Acroni Jesenice. Zudem haben sie noch eine Partie weniger absolviert als die Slowenen. Im ersten direkten Duell in der Master Round setzte sich Cortina knapp mit 3:2/OT durch. Die übrigen beiden Saisonduelle konnte Jesenice klar gewinnen (2:0 & 4:0). Der Vorjahresfinalist aus Slowenien war in der vergangenen Woche nicht im Einsatz. Davor konnten sie in der Master Round lediglich zwei von fünf Spielen gewinnen.

Qualification Round A:

Do, 16.02.2023, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – Steinbach Steel Wings Linz

Referees: LEGA, PINIE, Fleischmann, Pace. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der SHC Fassa Falcons sitzt in der Qualification Round A aktuell auf dem Schleudersitz, hat als Tabellendritter zwar den letzten Pre-Playoff-Platz inne, aber nur zwei Punkte Vorsprung auf den Vierten Gröden. Am Donnerstag treffen die Italiener auf Schlusslicht Steinbach Steel Wings Linz, die bereits neun Punkte Rückstand auf Platz drei haben, bei nur noch drei ausstehenden Spielen. Die Falcons spielen bislang eine beeindruckende Qualification Round, mit vier Siegen aus vier Spielen, zwei davon nach regulärer Spielzeit. Gegen die Steel Wings setzten sie sich im ersten Aufeinandertreffen mit 3:2/OT durch. In Grunddurchgang Phase 1 konnten beide Teams je ein Spiel gewinnen.

Do, 16.02.2023, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EK Die Zeller Eisbären

Referees: EGGER, GIACOMOZZI, Eisl, Rinker. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der amtierende österreichische AHL-Meister EK Die Zeller Eisbären kann am Donnerstag das Ticket für die Pre-Playoffs fixieren. Als Spitzenreiter von Qualification Round A hat das Team aus Pinzgau aktuell acht Punkte Vorsprung auf den Vierten HC Gherdeina valgardena.it. Sollten die Eisbären am Donnerstag in Gröden mindestens einen Punkt holen, so ist ihnen ein Platz in den Pre-Playoffs gewiss. Die Südtiroler wiederum brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an den Dritten Fassa und Zweiten Sterzing nicht zu verlieren. Aktuell fehlen der Furie zwei Punkte auf Platz drei und vier Punkte auf Platz zwei. Im ersten Duell in der Zwischenrunde setzte sich Zell am See mit 4:2 durch. Auch die übrigen beiden Saisonduelle entschieden die Eisbären für sich (4:3 & 3:2).

Qualification Round B:

Do, 16.02.2023, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: HLAVATY, REZEK, Bergant, Legat. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitbühel kann am Donnerstag einen weiteren großen Schritt in Richtung Pre-Playoffs machen, oder diese sogar fixieren, sollte Meran in Lustenau nicht gewinnen. Der Spitzenreiter von Qualification Round B haben die Tiroler aktuell neun Punkte Vorsprung auf Platz vier und bereits zwölf Punkte Vorsprung auf den Fünften EC-KAC Future Team. Die Klagenfurter wiederum haben bereits zehn Punkte Rückstand auf Platz drei und somit keine Chance mehr, die Pre-Playoffs noch zu erreichen. In der Qualification Round gelang ihnen bislang kein Sieg, zwei Mal unterlagen sie aber erst nach Overtime bzw. Shootout, so auch in Kitzbühel (2:3/OT). Die Adler mussten sich am vergangenen Samstag Bregenzerwald mit 1:2 geschlagen geben. Es war das einzige AHL-Spiel der vergangenen Woche. Davor feierten sie zwei Siege am Stück.

Do, 16.02.2023, 19.30 Uhr: EHC Lustenau – HC Meran/o Pircher

Referees: BRUNNER, LEHNER, Matthey, Spiegel. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit am Donnerstag gegen den HC Meran/o Pircher wäre der EHC Lustenau fix in den Pre-Playoffs. Der Tabellendritte von Qualification Round B hat aktuell sieben Punkte Vorsprung auf den Vierten Meran, die Südtiroler haben aber noch eine Partie weniger absolviert als die Vorarlberger. Der EHC hat in der Zwischenrunde lediglich eines seiner fünf Spiele verloren, Meran wiederum konnte noch keines gewinnen. Gegen Lustenau unterlagen die Adler klar mit 2:6. In Grunddurchgang Phase eins konnten beide Teams je ein Spiel für sich entscheiden. Vergangene Woche war Meran beim Finalturnier der Serie A im Einsatz. Mit einem Sieg aus drei Spielen beendeten sie das Turnier auf dem dritten Platz.