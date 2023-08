Tschurtschenthaler und Hofer siegen auch beim 24. Südtiroler Erdäpfllauf

Sand in Taufers – Die 24. Ausgabe des Südtiroler Erdäpfllaufs endete am Samstagabend mit denselben Siegern wie vor einem Jahr. Agnes Tschurtschenthaler und Michael Hofer setzten sich auf den 17,1 Kilometern von Bruneck nach Sand in Taufers durch. Während es für Hofer der zweite Erfolg beim Erdäpfllauf war, ist Tschurtschenthaler mit ihrem siebten Sieg nun gemeinsam mit Renate Rungger Rekordsiegerin.

Dabei klagte die Sextner Ausnahmeläuferin über leichte Darmprobleme, wie sie nach dem Rennen zugab. „Ich musste sogar zwei Zwischenstopps einlegen, habe es aber dennoch geschafft, auf die Zähne zu beißen und Erste zu werden. Heute war es sehr warm und die Luft ist gestanden, es war also alles andere als ein einfaches Rennen“, analysierte Tschurtschenthaler. 1:06.02 Stunden nach dem Startschuss am Rathausplatz in Bruneck überquerte sie die Ziellinie neben dem Festplatz von Sand in Taufers, knapp zweieinhalb Minuten vor der Zweitplatzierten Sarah Giomi aus Bozen (1:08.38 Stunden), die nach wie vor die Gesamtführung bei der Top7-Laufserie innehat.

Tschurtschenthaler feierte nicht nur ihren dritten Sieg in Folge beim Erdäpfllauf, sondern auch ihren siebten insgesamt beim beliebten Lauf im Pustertal, womit sie die Südtiroler Lauflegende Renate Rungger als Rekordsiegerin eingeholt hat. „Dass ich gemeinsam mit ihr die Rekordsiegerin bin, macht mich sehr stolz. Rungger hat über viele Jahre hinweg diesen Lauf dominiert“, freute sie sich. Auf Platz drei landete Arianna Lutteri aus Rovereto mit einer Zeit von 1:08.49 Stunden.

Michael Hofer verbessert seine Zeit vom Vorjahr

Auch bei den Herren ging der Sieg an den gleichen Gewinner wie bei der 23. Ausgabe vor einem Jahr. Der Deutschnofner Michael Hofer war auch 2023 für die Konkurrenz nicht zu schlagen. Mit der Zeit von 57.03 Minuten hat er seine Siegeszeit vom Vorjahr außerdem um knapp eine halbe Minute unterboten. „Ich bin zurzeit gut in Form, ich habe heute mein Bestes gegeben und bin sehr froh, dass ich gewonnen habe. Die Konkurrenz war heute sehr stark, viele sind Topzeiten gelaufen. Dabei hätte ich es mir heute sogar noch heißer vorgestellt, da aber die Sonne bald hinter den Wolken verschwunden ist, war es erträglich“, sagte Hofer nach dem Rennen.

In der Tat hatte er auf den zweitplatzierten Peter Lanziner aus Truden „nur“ 48 Sekunden Vorsprung. Lanziner, der beim Erdäpfllauf von 2014 bis 2016 drei Mal in Folge gewinnen konnte, überquerte die Ziellinie nach 57.51 Minuten. Auf dem dritten Platz schaffte es der Gesamtführende der Top7-Wertung der Herren, der Bozner Khalid Jbari, mit einer Zeit von 59.19 Minuten.

Die Veranstalter freuen sich über den Teilnehmeransturm

Bevor in Sand in Taufers die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Haupt- und Just-for-Fun-Laufes sowie der Zweierstaffel eintrafen, fand am Festplatz ein Kinderlauf statt, bei dem sage und schreibe 225 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. „So einen Ansturm auf den Kinderlauf hätten wir uns nicht erwartet, das freut uns extrem. Aber auch beim Hauptlauf waren wieder viele dabei. Man merkt so langsam wieder, dass die Coronazeit vergessen ist und wir nähern uns wieder den Zahlen vor der Pandemie an“, sagte OK-Chef Rudi Stolzlechner nach der Veranstaltung. „Wir sind sehr zufrieden, alles hat wieder reibungslos geklappt und auch das Wetter hat mitgespielt. Es war nicht ganz so heiß wie befürchtet, außerdem ist das angekündigte Unwetter bis zum Rennende noch nicht eingetroffen.“

Die Top7-Laufserie 2023 steht nun vor ihren letzten beiden Rennen. Am 24. September findet auf dem Jenesiener Hochplateau der Soltn-Berghalbmarathon statt, ehe knapp einen Monat die bekannte Südtiroler Etappenserie beim AgeFactor Run in Branzoll ihren Abschluss feiert.

24. Südtiroler Erdäpfllauf, Ergebnisse Damen:

1. Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:06.02 Stunden

2. Sarah Giomi (CUS Pro Patria Milano) 1:08.38

3. Arianna Lutteri (ASD Team KM Sport) 1:08.49

4. Julia Kuen (ASD Atl. Club 2000 Toblach) 1:10.14

5. Greta Haselrieder (Südtiroler Laufverein) 1:11.11

6. Tanja Scrinzi (SG Eisacktal) 1:13.40

7. Doris Weissteiner (SG Eisacktal) 1:13.51

8. Jori Moerkve (Voss IL) 1:18.50

9. Sabrina Boldrin (Atl. Cortina) 1:19.18

10. Gerlinde Baldauf (ASV Rennerclub Vinschgau) 1:20.11

24. Südtiroler Erdäpfllauf, Ergebnisse Herren:

1. Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57.03 Minuten

2. Peter Lanziner (ASD Südtirol Teamclub) 57.51

3. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 59.19

4. Fabian Fronthaler (ASD Atl. Club 2000 Toblach) 1:01.10 Stunden

5. Luca Clara (ASV Gherdeina Runners) 1:01.19

6. Kusthrim Torozi (CSS Leonardo da Vinci) 1:02.16

7. Martin Griesser (Laufverein ASV Freienfeld) 1:02.31

8. Stefan Wagger (SSV Bruneck Amateursportverein) 1:03.02

9. Martin Mairhofer (SG Eisacktal) 1:05.19

10. Manuel Haberer 1:05.50

Ehrentafel Südtiroler Erdäpfllauf:

2023: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57.03/Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:06.02

2022: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 57.32/Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:06.50

2021: Markus Ploner (ASV Sterzing Volksbank) 58.13/ Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:06.07

2020: aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen

2019: Markus Ploner (ASV Sterzing Volksbank) 57.53 / Maria Chiara Cascavilla (AS La Fratellanza 1874) 1:03.28

2018: Marco Najibe Salami (C.S. Esercito) 55.47 / Elena Casaro (ATL. Di Lumezzane C.S.P.) 1:10.39

2017: Khalid Jbari (Atletic Club 96) 59.43 / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf) 1:04.36

2016: Peter Lanziner (US Quercia Trentingrana) 56.32 / Petra Pircher (ASV Rennerclub Vinschgau) 1:10.20

2015: Peter Lanziner (US Quercia Rovereto) 57.13 / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Sterzing) 1:02.15

2014: Peter Lanziner (US Quercia Rovereto) 57.38 / Katrin Hanspeter (LF Sarntal) 1:03.21

2013: Georg Brunner (LC Pustertal) 58.05 / Kathrin Hanspeter (LC Lauffreunde Sarntal) 1:08.27

2012: Hannes Rungger (Sportler Team) 58.37 / Agnes Tschurtschenthaler (Forestale) 1:03.30

2011: Hannes Rungger (Sportler Team) 58.36 / Agnes Tschurtschenthaler (Forestale) 1:03.17

2010: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 56.32 / Laura Ricci (Corradini Rubiera) 1:08.19

2009: Said Boudalia (Atl. Brugnera) 55.48 / Carla Verones (US Fraveggio) 1:05.48

2008: Georg Brunner (Südtiroler Laufverein) 58.40 / Renate Rungger (Forstwache) 1:08.27

*2007: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 57.10 / Renate Rungger (Jaky-Tech Apuana) 1:06.53

2006: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54.05 / Renate Rungger (SV Sterzing) 1:00.24

2005: Reinhard Harrasser (SSV Bruneck) 53.03 / Renate Rungger (SV Sterzing) 59.27

2004: Reinhard Harrasser (SSV Bruneck) 53.45 / Renate Rungger (GS Valsugana) 1:02.01

2003: Reinhard Harasser (SSV Bruneck) 53.01 / Francesca Smiderle (Atletica Schio) 1:07.55

2002: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54.34 / Renate Rungger (Südtiroler Laufverein) 1:04.43

2001: Hermann Achmüller (Südtiroler Laufverein) 54.13 / Edith Niederfriniger (Läufer Club Bozen) 1:05.34

2000: Christian Leuprecht (Südtirol Team) 53.00 / Renate Rungger (Südtirol Team) 1:06.05

1999: Willi Innnerhofer (Südtiroler Laufverein) 54.39 / Daniela Rigotti (AS Dribbling) 1:16.12

*ab 2007 neue Strecken von 17,6km

Nächste Rennen der Top7-Laufserie 2023:

Sonntag, 24. September 2023: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 21. Oktober 2023: AgeFactor-Run Branzoll