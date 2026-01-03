Aktuelle Seite: Home > Sport > U17-Vizeweltmeister Ndukwe vor Wechsel zu Liverpool
Ifeanyi Ndukwe bei der U17-WM

U17-Vizeweltmeister Ndukwe vor Wechsel zu Liverpool

Samstag, 03. Januar 2026 | 11:59 Uhr
APA/APA/AFP/KARIM JAAFAR
Von: apa

Mit Ifeanyi Ndukwe wagt einer der großen österreichischen Helden bei der U17-WM in Katar den Sprung ins Ausland. Übereinstimmenden Medienberichten und APA-Informationen zufolge wechselt der aktuell noch 17-jährige Innenverteidiger im Sommer zu Liverpool. Englands Fußball-Meister soll bereit sein, zumindest drei Millionen Euro Ablöse für Ndukwe zu bezahlen. Die Austria wollte sich vorerst offiziell nicht dazu äußern.

Ndukwe war eine tragende Säule beim Vorstoß der U17 bis ins WM-Finale. Der 1,98 m große Wiener, Sohn einer Russin und eines Nigerianers, spielte im Herbst für die U18 und die Austria Amateure in der zweiten Liga. Für die Kampfmannschaft hat er noch keine Minute absolviert.

Dennoch würde Nduwke, der in Favoriten einen Vertrag bis Sommer 2028 besitzt, auf Anhieb zum viertteuersten Abgang der Austria-Historie nach Omer Damari (7 Mio./RB Leipzig), Nacer Barazite (4,5 Mio./Monaco) und Larry Kayode (3,8 Mio./Manchester City) werden. Auch ein Ziel der neuen Sportdirektion, nämlich in jedem Jahr Rohdiamanten zu Geld zu machen, wäre damit erfüllt.

