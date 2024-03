Über 220 Teilnehmende am Start

Sexten – In Sexten hat am Wochenende der Juniorcup im Lead stattgefunden. Die jungen Athletinnen und Athleten mussten im Vorstiegsklettern sturzfrei so hoch als möglich klettern, wobei einige auch den höchsten Punkt (Top) erreichten.

Die vierte Etappe des Juniorcups im Klettern ging am 23. und 24. März in der Kletterhalle „Sport Sexten“ über die Bühne. Über 220 junge Kletterinnen und Kletterer aus dem ganzen Land nahmen am Lead, dem Vorstiegsklettern, teil.

Am Samstag fanden die Bewerbe der U16, U18 und U20 statt. Bei den Frauen erreichte Nadia Insam (AVS Meran) im Finale den höchsten Punkt der Route (46+): Sie gewann vor Sofia Brenna (Arco Climbing) und der um ein Jahr jüngeren Vanessa Atz vom AVS St. Pauls. Bei den Männern der U16 gewann Simon Hofer vom AVS Meran vor Johannes Steinegger (AVS Tramin) und seinem Teamkollegen Dario Cadonau.

In der Kategorie U18 der Frauen gab es ein spannendes Finale: Julia Gurschler schaffte als Achte knapp den Einzug ins Finale, kehrte dann die Ergebnisliste um und kletterte als Beste ihrer Kategorie auf Platz eins. Zweite wurde ihre Teamkollegin vom AVS Meran, Miriam Amelie Peer, und Platz drei ging an Veronika Cagol (AVS St. Pauls).

Im Finale kletterte Fritz Engele (AVS Meran) als einziger bei den Männern Top, Libero Feller von Trento Boulder und Elias Hopfgartner (AVS Bruneck) belegten die Plätze zwei und drei. Für Hopfgartner war es der erste Podiumsplatz im Juniorcup.

Bei den Frauen der U20 gewann Leni Klotzner (AVS Meran) vor Lucia Furlani (Arco Climbing) und Maja Gritsch (AVS Bruneck). Bei den Herren sicherte sich Samuel Perntaler (AVS Brixen) den ersten Platz vor Jonathan Pallhuber (AVS Bruneck) und Andreas Cagol (AVS St. Pauls).

Am Sonntag ging der Juniorcup mit den Kategorien U12 und U14 weiter. Als Novum kletterte die U12 ein Finale, bei dem nur die Finalroute für die Endwertung zählte. Sophie Pederiva (AVS Brixen) und Lisa Mair (AVS St. Pauls) kletterten beide sowohl in der Qualifikation als auch im Finale Top. So zählte für die Platzierung die Zeit und Pederiva sicherte sich den Sieg mit zwölf Sekunden Vorsprung vor Mair, Dritte wurde die erst 10-jährige Johanna Hofer vom AVS Brixen. Bei den Buben kletterte Simon Fill (AVS Brixen) im Finale Top, er gewann vor David Hofer (AVS Meran) und Andreas Steinegger (AVS Tramin).

Die U14 der Mädchen ist die teilnahmestärkste Kategorie, es waren 41 Kletterinnen am Start. Den ersten Platz sicherte sich Chiara Franceschi (Arco Climbing) vor den Schwestern aus Brixen, Annalena Ranalter und Nadja Ranalter. Bei den Buben der U14 gewann Anton Moser vom AVS St. Pauls vor Gabriel Schuen (AVS Bruneck) und Moritz Kuhn (AVS Bozen).

Die nächste Etappe im Juniorcup findet am 13. und 14. April in Bruneck mit einem Lead-Bewerb statt. Dann ist erstmals die U10 als zählende Kategorie mit dabei.

Gefördert wird der AVS-Landeskader vom Land Südtirol, von Salewa, Tiroler Versicherung und Alperia.

Ergebnisse:

U12F

1. Sophie PEDERIVA, AVS Brixen

2. Lisa MAIR, AVS St. Pauls

3. Johanna HOFER, AVS Brixen

U12M

1. Simon FILL, AVS Brixen

2. David HOFER, AVS Meran

3. Andreas STEINEGGER, AVS Tramin

U14F

1. Chiara FRANCESCHI, Arco Climbing

2. Annalena RANALTER, AVS Brixen

3. Nadja RANALTER, AVS Brixen

U14M

1. Anton MOSER, AVS St. Pauls

2. Gabriel SCHUEN, AVS Bruneck

3. Moritz KUHN, AVS BOZEN

U16F

1. Nadia INSAM, AVS Meran

2. Sofia BRENNA, Arco Climbing

3. Vanessa ATZ, AVS St. Pauls

U16M

1. Simon HOFER, AVS Meran

2. Johannes STEINEGGER, AVS Tramin

3. Dario CADONAU, AVS Meran

U18F

1. Julia GURSCHLER, AVS Meran

2. Miriam Amelie PEER, AVS Meran

3. Veronika CAGOL, AVS St. Pauls

U18M

1. Fritz ENGELE, AVS Meran

2. Libero FELLER, Trento Boulder

3. Elias HOPFGARTNER, AVS Bruneck

U20F

1. Leni KLOTZNER, AVS Meran

2. Lucia FURLANI, ARCO CLIMBING

3. Maja GRITSCH, AVS Bruneck

U20M

1. Samuel PERNTALER, AVS Brixen

2. Jonathan PALLHUBER, AVS Bruneck

3. Andreas CAGOL, AVS St. Pauls