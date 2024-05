Umkämpftes 2:2-Remis in Pisa

Pisa/Bozen – Im Rahmen des vorletzten Spieltags der Serie BKT 2023/24 trennen sich die Formation von Mister Valente und die Neroazzurri unter der Leitung von Aquilani mit einer Punkteteilung – auf Bonfanti (43.) antworten Molina (53.) & Odogwu (68.), Moreo markiert den Endstand (73.).

Der FC Südtirol holt in der Stadt des Schiefen Turms nach großem Kampf einen Punkt: die Weißroten unter der Leitung von Mister Federico Valente und die Neroazzurri Toscani trennen sich im Rahmen des 37. Spieltags der Serie BKT 2023/24 in der „Arena Garibaldi – Romeo Anconetani“ von Pisa mit einem 2:2 (0:1)-Unentschieden. Ein verdienter Zähler für den FCS beim letzten Auswärtsspiel in der heurigen Regular Season in der zweithöchsten italienischen Spielklasse. Die Partie nimmt gegen Mitte der ersten Hälfte Fahrt auf und schließlich gegen Ende des Spielabschnitts ihren Lauf: ein Bonfanti-Abschluss aus der Drehung wird von der Hintermannschaft der Gäste zur Ecke abgeblockt (42.) – diese bringt Matteo Tramoni von links in die Mitte, wo Bonfanti zum 1:0 einköpft (43.). Die Weißroten antworten nach dem Pausentee und kommen zum Ausgleich: eine Freistoßflanke von Casiraghi aus dem linken Halbfeld nickt Molina zum 1:1 in die Maschen (53.). Der FCS bleibt dran, Mallamo nimmt im Rahmen eines Konter Odogwu mit, der in die Pisa-Box einzieht und von Barbieri zu Fall gebracht wird (67.) – es gibt folgerichtig Elfmeter, der Gefoulte tritt selbst an und trifft zum 2:1 (68.). Die Führung für die Weißroten währt allerdings nur kurz, im Rahmen einer unübersichtlichen Situation in der Gäste-Box nickt Moreo geistesgegenwärtig zum 2:2-Endstand ein (73.).

DER SPIELBERICHT IM DETAIL MIT ALLEN NENNENSWERTEN AKTIONEN

Die Weißroten stoßen an, zum ersten Abschluss kommt jedoch Pisa: Arena zieht von außerhalb der Box ab, Masiello blockt mit seinem Rücken ab (11.). Ab Spielminute 23 gewinnt die Partie an Unterhaltungswert und Spielrhythmus, Arena spielt von der rechten Seite ein flaches Zuspiel ins Zentrum des FCS-Strafraums, Tramoni trifft aus gefährlicher Position den Ball nicht voll, der somit kein Problem für Poluzzi darstellt. In der Folge meldet sich auch der FC Südtirol in der Vorwärtsbewegung an, Molina mit der Flanke von rechts, Odogwu bringt seinen Kopfstoß aus aussichtsreicher Position nicht auf das Tor, im weiteren Verlauf der Aktion versucht sich Arrigoni mit links aus der Distanz: Nicolas wehrt stark zur Ecke ab (30.). Auf der Gegenseite bewahrt Poluzzi die Seinen vor einem Rückstand: Tramoni setzt sich energisch über die Mitte durch, zieht in die Box ein und schließt aus 13 Metern wuchtig ab, der FCS-Schlussmann hält per absoluter Glanzparade zur Ecke (33.).

Pisa bleibt dran: Arena versucht sich zunächst aus 20 Metern Distanz, Poluzzi ist erneut zur Stelle (35.), ehe ein weiterer Abschluss der Nummer 28 der Toscani von der FCS-Hintermannschaft abgeblockt wird. Die Weißroten bekommen die Situation jedoch nicht geklärt, Bonfantis Schuss aus der Drehung wird zur Ecke abgeblockt (42.) – aus dem Corner resultiert das 1:0 für Pisa: Tramoni schlägt den ruhenden Ball von links in die Gefahrenzone, wo Bonfanti auf der Höhe des ersten Pfostens unbewacht goldrichtig steht und per Kopf zur Führung für die Gastgeber trifft (43.). In der Nachspielzeit kommt Arena dem Doppelschlag nahe, der quirlige Flügel zieht über die Mitte nach vorne und dann im Anschluss etwas nach links, sein Diagonalschuss geht knapp rechts am Tor von Poluzzi vorbei (45 + 2.).

Beide Teams gehen unverändert in die zweite Hälfte, der FC Südtirol reagiert früh auf den 0:1-Rückstand zur Pause und kommt mit seiner ersten nennenswerten Aktion der zweiten Halbzeit zum Ausgleich: Casiraghi bringt eine Freistoß-Flanke aus dem linken Halbfeld ins Zentrum, wo Molina Canestrelli antizipiert und zum 1:1 einköpft (53.). Sechs Zeigerumdrehungen später versucht sich Rover mit einem äußerst wuchtigen Distanzschuss, Nicolas hält im Nachfassen (59.). In Spielminute 65 wird eine Hereingabe von Cisco von der linken Grundlinie noch leicht abgefälscht, Nicolas verlängert nach hinten, wo Matteo Tramoni in extremis vor Mallamo zur Ecke klärt.

Diese bringt Arrigoni an den Elfmeterpunkt, wo Molina freistehend drüberköpft. Der FC Südtirol bleibt am Drücker: Odogwu ist nach Zuspiel von Mallamo frei durch und stürmt alleine auf Nicolas zu, wo Barbieri den bulligen FCS-Stürmer zu Fall bringt (67.) – es gibt folgerichtig Elfmeter, den der Gefoulte selbst präzise unten rechts zum 2:1 verwandelt (68.). Nicolas war in die andere Ecke unterwegs. Die Führung der Gäste währt jedoch nur kurz: ein halbhoher Eckstoß wird am ersten Pfosten durchgelassen, Cagnano kann den Abschluss von Moreo aus kürzester Distanz nur kurz nach vorne klären, Moreo köpft unter Mithilfe des rechten Pfostens geistesgegenwärtig zum 2:2 ein, Odogwu fehlen Zentimeter, um auf der Linie zu klären. In Minute 82 wird Odogwu auf die Reise geschickt, die Fahne bleibt unten – die Nummer 90 der Weißroten setzt erneut zum Sturmlauf an, Caracciolo eilt im letzten Moment zurück und klärt zur Ecke. Diesen bringt Arrigoni ins Zentrum, wo Odogwu Nicolas anköpft.

PISA SC – FC SÜDTIROL 2:2 (1:0)

PISA SC (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Marin, Valoti (71. Touré); D’Alessandro (71. Lisandru Tramoni), Arena (77. Masucci), Matteo Tramoni (71. Moreo); Bonfanti (86. Torregrossa)

Auf der Ersatzbank: Loria, Sala, Mlakar, Beruatto, Coppola, De Vitis, Piccinini

Trainer: Alberto Aquilani

FC SÜDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Cagnano, Masiello, Giorgini; Rover (62. Cisco), Peeters (77. Rauti), Arrigoni, Molina; Casiraghi (62. El Kaouakibi), Mallamo (77. Merkaj); Odogwu

Auf der Ersatzbank: Drago, Vinetot, Pecorino, Ciervo, Broh, Kofler, Kurtic, Lonardi

Trainer: Federico Valente

SCHIEDSRICHTER: Fabio Maresca (Neapel) | Die Assistenten: Pasquale Capaldo (Neapel) & Mattia Scarpa (Reggio Emilia) | Vierter Offizieller: Antonio Di Reda (Molfetta)

VAR: Davide Ghersini (Genua) | AVAR: Niccolò Baroni (Florenz)

TORE: 1:0 Bonfanti (43.), 1:1 Molina (53.), 1:2 Odogwu (Foulelfmeter, 68.), 2:2 Moreo (73.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temp. um 18°C, Rasen in gutem Zustand.

Gelbe Karten: Mallamo (FCS | 27.), Valoti (PSC | 32.), Calabresi (PSC | 53.), Canestrelli (PSC | 82.)

Eckenverhältnis: 3-5 (2-2)

Nachspielzeit: 2min + 5min