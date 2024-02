Bozen – In der vorletzten Runde der Zwischenrunde der Alps Hockey League haben die Hockey Unterland Cavaliers mit einem souveränen Sieg über die SHC Fassa Falcons ihr Pre-Playoff-Ticket gesichert. Ein entscheidender Schritt in Richtung Post-Season gelang dem HC Meran/o durch einen Shutoutsieg im direkten Duell gegen den HDD Jesenice. In der Master Round konnte der S.G. Cortina Hafro seinen zweiten Platz behaupten, während die Red Bull Hockey Juniors, die ebenfalls einen Sieg erlangten, den Norditalienern dicht auf den Fersen bleiben.

Nur zwei Tage nach der Niederlage im Top-Spiel gegen den Tabellenführer Ritten erzielte der S.G. Cortina Hafro einen souveränen 4:1-Sieg gegen den EK Die Zeller Eisbären. Für die Eisbären war dies, nach der deutlichen 0:5-Niederlage, bereits die zweite Niederlage gegen Cortina. Während die Norditaliener mit diesem Erfolg weiterhin auf dem Weg zum „zweiten Pickrecht“ sind, kämpft Zell in der letzten Runde um die Plätze vier bis sechs.

Die Red Bull Hockey Juniors setzten sich am Donnerstagabend mit 4:2 gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan durch und erzwingen damit einen Showdown um den zweiten Rang gegen Cortina in der letzten Runde. Derzeit beträgt der Rückstand zwei Punkte. Die Broncos wiederum werden die Master Round auf dem vierten oder fünften Platz beenden.

Ritten dreht das Spiel gegen Bregenzerwald

Erst vor zwei Tagen sicherten sich die Rittner Buam den ersten Platz in der Zwischenrunde. Am Donnerstagabend gelang es dem Tabellenführer, das Spiel gegen den EC Bregenzerwald zu drehen. Die Gäste aus Vorarlberg starteten deutlich besser und führten nach knapp acht Minuten bereits mit 2:0. Doch die Buam drehten die Partie und setzten sich letztlich mit 4:3 durch. Für die Wälder war dies die sechste Niederlage im neunten Spiel der Master Round.

Unterland löst Pre-Playoff-Ticket

Nach einem 3:1-Sieg gegen die SHC Fassa Falcons sicherten sich die Hockey Unterland Cavaliers ihr Ticket für die Pre-Playoffs. Nach einem torlosen ersten Drittel gingen die Gäste in der 23. Minute in Führung und behielten diese bis zum Ende bei. Damit belegen die Cavaliers, hinter dem EC Die Adler Kitzbühel, sicher den zweiten Rang.

Kitzbühel beendet Zwischenrunde mit einem Sieg

Der EC Die Adler Kitzbühel sicherte sich in seinem letzten Spiel der Zwischenrunde einen ungefährdeten Shutoutsieg gegen den EHC Lustenau. Für die Adler, die damit die Qualification Round B für sich entschieden haben, war dies bereits der vierte Sieg in Folge. Lustenau hat nach der Niederlage keine Chance mehr auf die Pre-Playoffs und muss am Samstag seine Saison beenden.

Meran gewinnt entscheidendes Duell um die Pre-Playoffs

Der HC Meran/o Pircher entschied das äußerst wichtige direkte Duell gegen den HDD Jesenice für sich. Bei einer Niederlage hätten die Südtiroler keine Möglichkeit mehr auf die Post-Season gehabt. Durch den 4:0-Erfolg konnte Meran Jesenice jedoch in der Tabelle überholen und so ein Fernduell um den letzten Pre-Playoff-Platz in der Qualification Round A erzwingen.

Gherdeina gewinnt die Qualification Round A

Der HC Gherdeina sicherte sich in der vorletzten Runde den Sieg in der Qualification Round A mit einem 4:0-Erfolg über den HK Celje. Für Gröden war dies bereits der fünfte Sieg in Folge in der Zwischenrunde.

Alps Hockey League | 22.02.2024 | Master Round:

EK Die Zeller Eisbären – S.G. Cortina Hafro 1:4 (0:1,0:0,1:3)

Referees: HOLZER, VOICAN, Jäger, Weiss.

Goals EKZ: 1:2 EKZ Wilenius T. (48:40 / Artner F. ,Berger H. / PP)

Goals SGC: 0:1 SGC De Zanna R. (14:55 / Faloppa D. ,Alvera’ T. / EQ), 0:2 SGC Lacedelli R. (46:02 / Sanna M. / EQ), 1:3 SGC Zardini Lacedelli N. (49:29 / Di Tomaso G. ,Cuglietta D. / EQ), 1:4 SGC Di Tomaso G. (59:39 / unassisted / EQ)

Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald 4:3 (1:2,1:0,2:1)

Referees: BAJT, RUETZ, Cusin, Fecchio.

Goals RIT: 1:2 RIT Spinell M. (11:35 / unassisted / EQ), 2:2 RIT Valentini E. (34:01 / Fink K. / EQ), 3:3 RIT Öhler R. (51:54 / Lang M. ,Graf T. / EQ), 4:3 RIT Fink K. (53:49 / Uffelmann H. ,Szypula E. / EQ)

Goals ECB: 0:1 ECB Zwerger J. (03:44 / Lipsbergs R. ,Embrich E. / EQ), 0:2 ECB Schlögl R. (07:46 / Auvinen H. ,Zwerger J. / SH), 2:3 ECB Embrich E. (41:25 / Kulintsev D. ,Schlögl R. / PP)

Red Bull Hockey Juniors – Wipptal Broncos Weihenstephan 4:2 (1:1,1:1,2:0)

Referees: HLAVATY, KAINBERGER, Eisl, Seewald J.

Goals RBJ: 1:0 RBJ Krening P. (00:13 / Vinzens P. ,Schreiner V. / EQ), 2:1 RBJ Wimmer P. (28:23 / Krening P. ,Schreiner V. / EQ), 3:2 RBJ Schreiner V. (55:36 / Hörl L. ,Vinzens P. / EQ), 4:2 RBJ Vinzens P. (59:22 / Krening P. ,Schreiner V. / EQ)

Goals WSV: 1:1 WSV Hackhofer F. (16:04 / Cianfrone B. ,Capannelli A. / EQ), 2:2 WSV Cianfrone B. (36:00 / Capannelli A. ,Topatigh D. / PP)

Alps Hockey League | 22.02.2024 | Qualification Round A:

HC Meran/o Pircher – SIJ Acroni Jesenice 4:0 (1:0,0:0,3:0)

Referees: PIRAS, SCHAUER, Grisenti, Rinker.

Goals HCM: 1:0 HCM Brunner P. (19:57 / Garreffa J. ,Borgatello C. / EQ), 2:0 HCM Ritchie N. (41:13 / Anderson C. ,McNally B. / PP), 3:0 HCM Ritchie N. (46:36 / Anderson C. ,Brunner P. / EQ), 4:0 HCM Gellon D. (57:08 / Ritchie N. ,Anderson C. / EQ)

HK RST Pellet Celje – HC Gherdeina valgardena.it 2:4 (1:0,1:2,0:2)

Referees: KUMMER, LESNIAK, Javornik, Murnik.

Goals HKC: 1:0 HKC Bernard J. (18:39 / Freidenfelds R. ,Mintautiskis M. / PP), 2:1 HKC Grahut N. (27:49 / Sojer M. ,Dolinar T. / EQ)

Goals GHE: 1:1 GHE De Luca A. (24:42 / unassisted / EQ), 2:2 GHE Sölva M. (35:33 / Messner L. ,Pitschieler S. / EQ), 2:3 GHE De Luca A. (57:57 / McGowan B. ,Cristellon Y. / EQ), 2:4 GHE De Luca A. (59:40 / unassisted / EQ)

Alps Hockey League | 22.02.2024 | Qualification Round B:

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EHC Lustenau 4:0 (0:0,2:0,2:0)

Referees: BULOVEC, REZEK, Bergant, Jeram.

Goals KEC: 1:0 KEC Rotter R. (29:18 / unassisted / EQ), 2:0 KEC Lehtonen W. (33:23 / Seto C. ,Rotter R. / EQ), 3:0 KEC Fröwis J. (54:58 / Rotter R. / EQ), 4:0 KEC Lehtonen W. (57:33 / Rotter R. ,Seto C. / 5:3 PP)

SHC Fassa Falcons – Hockey Unterland Cavaliers 1:3 (0:0,0:1,1:2)

Referees: BENVEGNU, OREL, De Zordo, Puff

Goals FAS: 1:2 FAS PARMESANI ABBOTT P. (58:00 / Biondi L. ,Schiavone D. / PP)

Goals HCU: 0:1 HCU Egger A. (22:09 / Curti A. ,Girardi D. / EQ), 0:2 HCU Girardi D. (51:58 / Nyman L. ,Hällfors E. / PP), 1:3 HCU Käyrä A. (59:55 / Hällfors E. / PP)