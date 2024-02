Untersuchung im Fall Horner könnte laut Medien länger dauern

Die Untersuchung im Fall von Red-Bull-Teamchef Christian Horner könnte sich Medienberichten zufolge hinziehen. Dem Internetportal “the-race.com” nach wird die Aufarbeitung vermutlich nicht vor der Vorstellung des neuen Formel-1-Autos von Red Bull am kommenden Donnerstag abgeschlossen sein. Die Untersuchung könnte sogar noch bis zum ersten Grand Prix des Jahres am 2. März in Bahrain laufen. Sky Sports F1 in England sprach von einem möglicherweise “langen Prozess”.

Offizielle Aussagen gab es zunächst nicht. Nach dem Bekanntwerden von Vorwürfen wegen angeblich unangemessenem Verhalten des 50-jährigen Horner hatte der Konzern eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, die von einem externen Fachanwalt geleitet wird. Red Bull äußerte sich nicht konkret zu den Vorwürfen gegen Horner, der seit 2005 Formel-1-Teamchef ist. Der Engländer hat die Anschuldigungen vollständig zurückgewiesen.

Horner wurde Sky Sports F1 zufolge am Freitag im Rahmen der Untersuchung stundenlang befragt. Auch dazu gab es zunächst keine offiziellen Angaben.