USA entgehen WM-Vorrunden-Aus um Zentimeter

Nur die Stange hat in der 91. Minute das erstmalige Ausscheiden der US-Fußballerinnen bei einer WM verhindert. Durch ein 0:0 gegen Portugal zog der vierfache Weltmeister um Alex Morgan und Megan Rapinoe am Dienstag in Auckland aber ins Achtelfinale ein. Dort wartet wohl mit Schweden ein härterer Brocken. Den Sieg in Gruppe E sicherte sich das Team der Niederlande, das Vietnam zum Abschluss 7:0 abfertigte.

Portugals Anna Capeta hätte mit ihrem Stangentreffer in der Nachspielzeit beinahe für die große Sensation gesorgt. Die Südeuropäerinnen konnten die Partie gegen den spielerisch schwach auftretenden Weltmeister ausgeglichen gestalten. Zwar kam die von Kapitänin Lindsey Horan angeführte US-Elf zu den besseren Chancen, wirkte aber gegen Österreichs Nations-League-Gegner (beide Duelle im Oktober) selten zwingend. Auch die nach einer Stunde eingewechselte Ikone Megan Rapinoe (38) brachte dem Spiel nicht den erhofften Schwung.

Im Parallelspiel kam Vietnam gegen ein humorloses Oranje-Team unter die Räder. Like Martens eröffnete mit einem Heber über Vietnams Torfrau Tran Thi Kim Thanh in Minute acht den Torreigen. Nur drei Minuten später erhöhte Katja Snoeijs nach einer Kombination durch die Mitte die Führung. Ein Traumtor von Esmee Brugts von außerhalb des Strafraums ins Kreuzeck brachte das 3:0, da waren erst 17 Minuten gespielt. Die Niederlande spielten weiter nach vorn. Jill Roord (23.), Danielle van den Donk (45.), noch einmal Brugts (57.) und Roord (83.) sorgten für das Schützenfest. Der wahrscheinliche Achtelfinal-Gegner lautet Italien.