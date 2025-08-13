Venus Williams dank Wildcard bei US Open dabei

Von: APA/dpa

Tennisstar Venus Williams darf in diesem Jahr bei den US Open antreten. Die 45-jährige Amerikanerin erhielt eine Wildcard für das Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers vom 24. August bis 8. September in New York. Die Schwester der bereits vom Leistungssport zurückgetretenen Serena Williams gewann die US Open 2000 und 2001. Nach Angaben des Tennis-Weltverbandes wird Venus Williams die älteste Einzelteilnehmerin seit Renee Richards, die 1981 mit 47 Jahren bei den US Open antrat.

Williams hatte zuvor bereits eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten.