Aktuelle Seite: Home > Sport > Verdacht auf Verletzungen bei Lamparter nach Sprungsturz
Verdacht auf Verletzungen bei Lamparter

Verdacht auf Verletzungen bei Lamparter nach Sprungsturz

Mittwoch, 05. August 2026 | 13:18 Uhr
Verdacht auf Verletzungen bei Lamparter
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: importer

Der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter hat in Courchevel bei einem Skisprungtrainingssturz möglicherweise Verletzungen im Knie und im Sprunggelenk erlitten. Der Gesamtweltcupsieger kam laut ÖSV-Angaben infolge einer missglückten Landung zu Sturz. Der Tiroler klagte danach über Schmerzen im rechten Knie und im rechten Knöchel. Lamparter werde am Mittwoch nach Tirol transportiert, wo am Donnerstag im Sanatorium Kettenbrücke eine genaue Diagnose gestellt werden soll.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Kommentare
110
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Kommentare
83
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Unerlaubtes Campieren: HGV begrüßt verstärkte Kontrollen
Kommentare
39
Unerlaubtes Campieren: HGV begrüßt verstärkte Kontrollen
Schlägerei vor Meraner Lokal: Mit Glasscherben im Gesicht verletzt
Kommentare
34
Schlägerei vor Meraner Lokal: Mit Glasscherben im Gesicht verletzt
“Kein Picknick und Toilettenbenutzung nur mit Kassenbon”
Kommentare
27
“Kein Picknick und Toilettenbenutzung nur mit Kassenbon”
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 