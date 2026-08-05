Verdacht auf Verletzungen bei Lamparter nach Sprungsturz

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Der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter hat in Courchevel bei einem Skisprungtrainingssturz möglicherweise Verletzungen im Knie und im Sprunggelenk erlitten. Der Gesamtweltcupsieger kam laut ÖSV-Angaben infolge einer missglückten Landung zu Sturz. Der Tiroler klagte danach über Schmerzen im rechten Knie und im rechten Knöchel. Lamparter werde am Mittwoch nach Tirol transportiert, wo am Donnerstag im Sanatorium Kettenbrücke eine genaue Diagnose gestellt werden soll.