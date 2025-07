Veröffentlichung des Spielplans der ICE Hockey League 2025/26

Von: mk

Bozen – Am kommenden 12. September beginnt die neue Saison der ICE Hockey League, die dreizehnte des HCB Südtirol Alperia in der grenzüberschreitenden Liga. Die Regular Season mit 13 Mannschaften läuft bis Sonntag, den 1. März, nach einer doppelten Hin- und Rückrunde mit 48 Spielen pro Mannschaft, gefolgt von den Pre-Playoffs und den Playoffs, die spätestens am Mittwoch, den 29. April, mit einem möglichen Spiel 7 im Finale enden werden. Die Meisterschaft wird während der IIHF-Pausen vom 3. bis 9. November, vom 8. bis 14. Dezember und vom 2. bis 8. Februar unterbrochen, die italienischen Mannschaften legen zudem vom 9. bis 17. Februar eine Pause für die Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026 ein.

Die Formel bleibt unverändert. Die ersten sechs der Regular Season qualifizieren sich direkt für die Playoffs, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn treten in den Pre-Playoffs an, und die Mannschaften auf den Plätzen elf bis dreizehn beenden die Saison vorzeitig.

Der Spielplan des HCB

Die Foxes – die bereits die ersten vier Partien der Champions Hockey League (am 5. und 7. September in der Sparkasse Arena gegen Kometa Brno und Mountfield) absolviert haben werden – bestreiten ihr erstes Ligaspiel zu Hause am Freitag, den 12. September gegen den EC Red Bull Salzburg (19:45 Uhr). Bereits am Sonntag steht für die Weiß-Roten die erste spielfreie Runde an. Am 26. September ist das erste Heimspiel gegen den Neuzugang der Liga, FTC-Telekom Budapest, angesetzt. Im Kalender zu vermerken sind außerdem die vier Derbys gegen den HC Pustertal: in der Sparkasse Arena wird am Freitag, den 31. Oktober, und am Sonntag, den 1. Februar gespielt, in der Intercable Arena hingegen am 10. Oktober und 3. Januar. Drei Heimspiele finden während der Feiertage statt: am 26. Dezember (gegen Olimpija Ljubljana), am 30. Dezember (gegen die Pioneers Vorarlberg) und am 5. Januar (gegen Red Bull Salzburg). Die Regular Season der Weiß-Roten endet mit einem Heimspiel gegen den EC KAC und einem Auswärtsspiel gegen Vorarlberg.

Alle Spiele auf Sportdeutschland.TV

Ab der Saison 2025/26 werden alle Spiele vom neuen Streaming-Partner Sportdeutschland.TV übertragen. Diese Plattform, die auf über zehn Jahre Erfahrung im Sport-Streaming zurückblicken kann, wird das Erlebnis der ICE Hockey League auf ein neues Niveau heben. Die Zusammenarbeit beinhaltet strukturierte Maßnahmen zur Unterstützung der Clubs in Bezug auf Streaming und Signalproduktion sowie die Erstellung von Highlights aller Spiele und zusätzlichen redaktionellen Inhalten, insbesondere für Social Media.

Der vollständige Spielplan ist hier verfügbar: https://ice.hockey/spiele/spielplan