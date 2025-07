Verstappen gewinnt Sprint in Spa vor McLaren-Duo

Von: apa

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den Sprint beim Großen Preis von Belgien gewonnen. Der niederländische Red-Bull-Pilot setzte sich am Samstag im kurzen Rennen auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps gegen das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris durch, die sich mit den Plätzen zwei und drei begnügen mussten. Verstappen ging in der ersten Runde an Pole-Setter Piastri vorbei und fuhr damit erstmals in dieser Saison in einem Sprint aufs oberste Podest.

Für Verstappen war es im ersten Rennen nach Red Bulls Trennung von Teamchef Christian Horner der zwölfte Sprintsieg in der Motorsport-Königsklasse. “Für uns ist es ein großartiges Resultat, beide McLaren hinter uns zu halten. Es ist zwar nur der Sprint, aber ein Sieg, der zählt”, sagte der 27-Jährige zufrieden. In der Gesamtwertung führt Piastri vor dem 13. WM-Lauf von 24 Rennen nun mit neun Punkten Vorsprung vor Norris. Verstappen sicherte sich im Rennen über 100 Kilometer zehn Zähler und verkürzte seinen Rückstand als Dritter auf 68 Punkte.

Für Piastri sei es frustrierend gewesen, an Verstappen nicht vorbeizukommen. “Ich habe mein Bestes probiert. Aber der Speed auf der Geraden war einfach zu wenig für Max. Trotzdem war es nur der Sprint, das große Rennen ist morgen”, betonte der Australier, der im Qualifying auf seiner Lieblingsstrecke wenige Stunden später zurückschlagen will.

Verstappen nutzte hohen Topspeed

In einer Startphase ohne Unfälle zog Verstappen an der langen Kemmel-Geraden an Pole-Setter Piastri vorbei. Dahinter verlor Norris eine Position an Leclerc. Während Norris vier Runden benötigte, um seinen Platz zurückzuholen, tat sich Piastri gegen den hohen Topspeed des Red-Bull-Boliden schwer. In der elften von 15 Runden leistete sich Verstappen einen kleinen Fehler und beschwerte sich über Probleme beim Bremsen. Doch der vierfache Champion, der in Belgien geboren wurde und dessen Mutter aus Belgien stammt, verteidigte seine Spitzenposition bis zum Ende.

In den Ardennen wird das dritte Sprint-Wochenende der Saison ausgetragen. Die Qualifikation für das Hauptrennen findet am Samstag um 16.00 Uhr statt. Am Sonntag (15.00 Uhr/jeweils live ORF 1, RTL, Sky) geht es dann um den Sieg im Grand Prix, für den Regenschauer prognostiziert sind.