Verstappen mit überlegener Pole in Suzuka

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich für den Großen Preis von Japan in Suzuka in überlegener Manier die Pole Position gesichert. Der Niederländer im Red Bull wird im Rennen am Sonntag (7.00 Uhr/ORF 1 und Sky) auf dem ersten Startplatz stehen, vor dem McLaren-Duo Oscar Piastri (+0,581) und Lando Norris (+0,616), das mehr als eine halbe Sekunde langsamer war. Vierter wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,665) vor Sergio Perez (+0,773) im zweiten Red Bull.

“Ein tolles Wochenende für uns bis jetzt. Wir haben schon gespürt, dass es eine gute Strecke für uns ist”, sagte Verstappen, der auch in allen drei Trainings die Bestzeit aufgestellt hatte. Der Austro-Rennstall Red Bull steht bereits sieben Rennen vor dem Saisonende vor dem Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Das Duo Verstappen/Perez muss am Sonntag mindestens einen Punkt mehr holen als Mercedes, gleichzeitig dürfen sie nicht mehr als 24 Zähler auf Ferrari einbüßen.

“Es ist unglaublich, was Max da für eine Runde hingelegt hat. Er war das ganze Wochenende schon motiviert. Die schlechte Performance in Singapur und die Kommentare danach haben ihn schon gestört”, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im ORF. Für Verstappen war es die insgesamt 29. Pole und die neunte in dieser Saison, womit der 25-Jährige weiter auf dem besten Weg zu seinem dritten WM-Titel ist. Diesen kann der Red-Bull-Star in zwei Wochen in Katar fixieren. In Japan, auf der Heimstrecke von Motorenpartner Honda, will Verstappen zurückschlagen, nachdem er zuletzt auf dem Stadtkurs in Singapur nicht über den fünften Platz hinausgekommen war.

Der australische “Rookie” Piastri steht indes erstmals in der Formel 1 in der ersten Startreihe. “Die Upgrades funktionieren, wir sind wirklich schnell und haben eine Chance aufs Podest. Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich in der ersten Reihe starte”, sagte der 22-Jährige mit einem Lachen. “Ich werde versuchen, dass ich Max überhole.”

Singapur-Sieger Carlos Sainz, der sich im Ferrari zuletzt zwei Mal hintereinander die Pole geholt hatte, wurde Sechster. Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell musste sich mit den Plätzen sieben und acht begnügen. Mercedes-Boss Toto Wolff ist in Japan nicht vor Ort, da er sich in Österreich einer Knie-Operation unterzieht.

Nach einem Unfall des US-Amerikaners Logan Sargeant war das Q1 für einige Minuten unterbrochen worden. Der 22-jährige Neuling, dessen Formel-1-Zukunft ungewiss ist, verlor eingangs der Start-Ziel-Gerade die Kontrolle über seinen Williams, geriet mit durchdrehenden Rädern auf das Gras und krachte in die Streckenbegrenzung. Sargeant konnte selbstständig wieder aussteigen.

Der englische Traditionsrennstall hat für die kommende Saison nur Alexander Albon als Stammfahrer bestätigt. Sargeant hat in seiner Premierensaison in der Formel 1 noch keinen Punkt geholt, dafür hatte er aber schon mehrere Unfälle. Als mögliche Nachfolger werden Mercedes-Ersatzmann Mick Schumacher und der brasilianische Aston-Martin-Reservist Felipe Drugovich gehandelt.