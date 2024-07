VfL Bochum 1848 absolviert Sommer-Trainingslager in Südtirol

Von: luk

Gais – Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum 1848 wird vom 28. Juli bis zum 4. August 2024 sein Sommer-Trainingslager in Gais abhalten. Nach einem erfolgreichen Abstiegskampf und der Sicherung des Bundesliga-Status freut sich der Verein auf optimale Trainingsbedingungen im Hotel Windschar und der Sportanlage Gais.

Die Mannschaft wird am Sonntag, den 28. Juli, anreisen und bis Samstag, den 3. August, trainieren. Die Trainingseinheiten finden täglich um 10.00 Uhr und um 16.00 Uhr auf dem Sportplatz in Gais statt. Der Bruneck Kronplatz Tourismus betont, dass der VfL Bochum 1848 ideale Bedingungen vorfinden wird, um sich auf die kommende Bundesligasaison vorzubereiten.

Zur Eröffnung des Trainingslagers findet am Montag, den 29. Juli, um 18.30 Uhr eine Pressekonferenz am Tschurtschenthaler Platz in Bruneck statt. Der neue Trainer Peter Zeidler und einige Spieler werden anwesend sein. Im Anschluss gibt es eine Autogrammstunde. Fans und Interessierte sind herzlich eingeladen.

Während der Trainingswoche sind mehrere Testspiele geplant:

Dienstag, 30. Juli: VfL Bochum gegen Spezia Calcio um 18.00 Uhr in der Raiffeisen Arena in Brixen. Tickets sind an der Abendkasse erhältlich.

Samstag, 3. August: Dreierturnier im Drusus-Stadion in Bozen (jeweils 2 x 30 Minuten). Um 17.00 Uhr spielt der FC Südtirol gegen den VfL Bochum, um 18.15 Uhr tritt der VfL Bochum gegen den Bologna FC an, und um 19.30 Uhr spielt der Bologna FC gegen den FC Südtirol. Tickets sind unter fc-suedtirol.vivaticket.it oder direkt an der Abendkasse erhältlich.

Zusätzlich wird die VfL-FUSSBALLSCHULE auch in diesem Sommer wieder stattfinden. Professionelle Jugendtrainer des VfL Bochum werden Jugendliche auf dem Sportplatz in Uttenheim trainieren.